La oración y sueño cumplido de Tilda Swinton: trabajar para Almodóvar

Venecia (Italia), 3 sep (EFE).- Una de las grandes ilusiones de la actriz Tilda Swinton era trabajar para Pedro Almodóvar y por eso pidió a un amigo fraile que rezara, un deseo cumplido con el corto 'La voz humana', presentado hoy fuera de concurso en Venecia.

Swinton, que este año ha recibido el León de Oro honorífico de la Mostra de cine, recordó que su relación con el cine del director manchego empezó con 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988) y desde entonces quedó impactada por su estilo.

Por eso habló de una oración que pidió a un amigo religioso hace doce años en el norte de su Escocia natal.

'Es monje benedictino, le veo ocasionalmente, y hace doce años le vi y como siempre me dijo que me recordaría en sus oraciones. Entonces le dije que tenía una oración, reza para que pueda trabajar con Pedro Almodóvar', rememoró en rueda de prensa la actriz.

Por entonces ella creía que era una 'petición ridícula' porque toda la filmografía del realizador era en español, un idioma que desconocía, pero finalmente se ha cumplido en su primer corto 'La voz humana', adaptación libre y en inglés del monólogo de Jean Cocteau.

'Es un momento de orgullo increíble para mi estar sentada a su lado. Es literalmente un sueño hecho realidad', dijo Swinton, después de resaltar la complicidad entre ambos.

Almodóvar por su parte explicó que ha sido todo un reto rodar por primera vez en inglés, aunque ha sentido una enorme libertad en lo que considera un 'experimento', justo después del confinamiento.

Detalló que el corto, del que quedan 'pocas palabras' del clásico de Cocteau, lo escribió en español y luego fue traducido al inglés, y que durante su lectura pidió a la protagonista que cambiara las expresiones que considerara oportuno.

'Mi mayor ilusión es seguir vivo. La segunda es seguir vivo y haciendo cine. Y la tercera, también en un nivel muy alto, es estar en Venecia hablando con vosotros y trabajando con Tilda Swinton', elogió el realizador, derrochando complicidad con su actriz.

Con la que, por cierto, le 'encantaría' continuar 'el idilio'.

'A mi me encantaría que este idilio con Tilda continuara pero para eso necesitaríamos algún guion y me voy a empeñar en intentarlo porque cuando descubres la química absoluta con un actor, no hay nada comparado con eso. Te hace que puedas llegar mucho más lejos', refirió. EFE