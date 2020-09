La ruta migrante a Europa se ve empujada hasta el Atlántico

Khalid, un migrante de Gambia, duerme bajo un puente en la isla de Gran Canaria, el sábado 22 de agosto de 2020. migrant from Gambia, sleeps on a breakwater under a bridge in Gran Canaria island, Spain, on Saturday, Aug. 22, 2020. El brusco desvío de las rutas migratorias a las Canarias han hecho sonar las alarmas en la cúpula del gobierno español.