La sudafricana Zozibini Tunzi es coronada Miss Universo

ATLANTA (AP) — La representante de Sudáfrica Zozibini Tunzi fue coronada el domingo Miss Universo 2019, con lo que le dio a su país su segundo triunfo en tres años en este certamen, en el que las aspirantes de Puerto Rico, México y Colombia tuvieron un papel destacado.

Tunzi, de 26 años, es una activista contra la violencia de género. Durante su participación dijo que su familia pasó por dificultades económicas y ella tuvo que abandonar sus estudios por un año, pero gracias a su trabajo en el modelaje pudo continuar su educación. Tunzi estudió relaciones públicas en la Universidad Tecnológica de la Península del Cabo.

Cuando se le preguntó qué es lo que considera más importante que hay que enseñar a las niñas pequeñas en la actualidad, Tunzi respondió que es el liderazgo.

“Es algo que hace falta en las niñas, jóvenes y mujeres desde hace mucho tiempo, no porque no lo queramos, sino por cómo nos ha etiquetado la sociedad”, dijo Tunzi, quien lució un moderno traje de noche con tonos metálicos dorados y azules, desatando una ovación en los Tyler Perry Studios de Atlanta, Georgia. “Debemos tener todas las oportunidades y es lo que debemos enseñarles a las niñas, que nada es tan importante como ocupar nuestro espacio en la sociedad”.

La joven de raza negra, originaria de la ciudad sudafricana de Tsolo, también dijo que deseaba ganar para mostrarle a los niños de aspecto similar al de ella que también son bellos.

“Crecí en un mundo donde una mujer que se ve como yo por mi color de piel o tipo de cabello nunca ha sido considerada hermosa, y es momento de que eso se acabe el día de hoy”, dijo. “Quiero que los niños me vean y vean mi rostro, y quiero que se vean a ellos mismos reflejados en mi cara”.

La representante puertorriqueña Madison Anderson, de 24 años, fue elegida primera finalista, y Miss México Sofía Aragón, de 25 años, segunda. La representante de Colombia, Gabriela Tafur Nader, llegó a la ronda de cinco finalistas.

El triunfo de Tunzi es el segundo para Sudáfrica en Miss Universo y llega dos años después de que su compatriota Demi-Leigh Nel-Peters fuera coronada.

Tunzi, quien dice ser una defensora de la belleza natural de las mujeres y lucha por combatir los estereotipos de género en las redes sociales, también tuvo que responder a la pregunta de si los líderes del presente están haciendo lo suficiente para proteger a las generaciones futuras del cambio climático.

“Creo que los líderes del futuro podrían hacer más, pero también creo que nosotros como individuos podemos hacer nuestra parte para recuperar el medio ambiente”, afirmó. “Hay niños que están protestando por el medio ambiente y nosotros como adultos deberíamos unirnos también; las corporaciones y los gobiernos se lo deben tomar más en serio”.

La 68ª edición de Miss Universo se realizó en vivo. Un total de 90 países participaron en el concurso para encontrar a la sucesora de Miss Universo 2018, Catriona Gray, de nacionalidad filipina y australiana.

De haber ganado Miss Puerto Rico, le habría dado su sexta corona a la isla caribeña. Miss Venezuela, Thalia Olvino, y la representante estadounidense Cheslie Kryst fueron elegidas entre el grupo de 20 semifinalistas. Por ahora Estados Unidos sigue siendo el líder de Miss Universo con ocho coronas, mientras que Venezuela ostenta siete.

El comité de selección estuvo conformado por la ex Miss Universo colombiana Paulina Vega, la personalidad de redes sociales Sazan Hendrix, la ejecutiva Bozoma Saint John, la ex Miss Universo Riyo Mori, la ex Miss USA Crystle Stewart, la actriz venezolana Gaby Espino y la ex Miss America y abogada Cara Mund.

Por quinta ocasión Steve Harvey fue el maestro de ceremonias de la gala. La ex Miss Universo Olivia Culpo fue una de las presentadoras junto con la actriz y ex Miss Teen USA Vanessa Lachey. Los números musicales corrieron a cargo de Ally Brooke.