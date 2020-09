La UE dice a EEUU que no hay solución exprés para regular transferencia datos

Bruselas, 3 sep (EFE).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, advirtió este jueves de que la Unión Europea y Estados Unidos no encontrarán una 'solución exprés' en su negociación para intentar reforzar el acuerdo de protección de datos personales entre ambos bloques, que la Justicia europea anuló el pasado mes de julio.

'No habrá una solución exprés. Lo que necesitamos es una solución sostenible que dé certidumbre legal cumpliendo totalmente con la sentencia del tribunal. Este es el mensaje que transmitimos a nuestros homólogos estadounidenses, y en el que seguiremos insistiendo', dijo Reynders ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo.

El comisario belga acudió a esta reunión para explicar a los eurodiputados la situación de los intercambios de datos entre ambas partes después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerara que el llamado 'escudo de privacidad', empleado hasta ahora, posibilita injerencias en los derechos fundamentales de los ciudadanos cuyos datos se transfieren a EEUU.

Bruselas y Washington anunciaron a mediados de agosto que habían iniciado conversaciones para 'evaluar el potencial' de un acuerdo de protección de datos mejorado entre ambas potencias para cumplir con los requisitos de la corte comunitaria.

'Hay una voluntad común de cumplir totalmente con la sentencia. Queremos trabajar juntos para encontrar formas de resolver los asuntos que ha subrayado el tribunal', dijo Reynders.

No obstante, y aunque señaló que los trabajos se 'intensificarán en las próximas semanas', apuntó que la sentencia 'aborda asuntos complejos relacionados con el sensible sector de la seguridad nacional', por lo que no será posible hallar una 'solución exprés' para reforzar las normativas.

'Tener claro esto es clave para desarrollar una posible solución para las transferencias de datos transatlánticas', añadió.

Para el comisario, la sentencia confirma que la protección de los datos 'debe viajar con los propios datos' y que, fuera de territorio comunitario, el nivel de salvaguardia debe ser 'adecuado a los estándares europeos'.

'También nos ha recordado los retos a los que nos enfrentamos al garantizar la protección de derechos fundamentales en un mundo sin fronteras, donde los datos se transfieren con un click', explicó.

Reynders dijo que las empresas 'deben poder confiar en mecanismos de transferencia sólidos y predecibles' y pidió a las autoridades de protección de datos que den 'guías prácticas y basadas en ejemplos concretos' que ayuden a las empresas a cumplir la sentencia del TJUE. EFE

