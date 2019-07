$!La versión de Andy Dauhajre sobre los trabajos que hizo para la construcción de Punta Catalina

En un espacio pagado a página completa el economista Andrés Dauhajre respondió a las denuncias realizadas por los trabajos de investigación del Miami Herald y El Informe, de Alicia Ortega, publicados el 25 de junio.

Dauhajre dice en el artículo que el rol de la Fundación Economía y Desarrollo –que el presidió- en el proceso de evaluación de ofertas económicas durante la licitación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, fue similar al desempeño de otras empresas como BNP Paribas Securities Corp. y Deloitte RD (encargadas de calificar las propuestas de las compañías participantes en el concurso). Explica el economista, que al Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella (Consorcio OTE), le fueron otorgados 50 puntos de calificación por BNP Paribas, 48 Deloitte y 48.23 la Fundación. Y que el modelo de evaluación obligaba a otorgar una puntuación de 50 en las ofertas económicas si un solo consorcio aprobaba la Evaluación Técnica.

“La empresa determinante del ganador de la licitación fue la firma estadounidense Stanley Consultants, la cual otorgó a la oferta técnica del Consorcio OTE la puntuación de 48.95 puntos”, expresa Dauhajre.

También informa en el espacio pagado que dos meses después de concluida la licitación, fue contratado por ejecutivos de Odebrecht como consultor financiero, con “el objetivo de presentar una serie de opciones y alternativas que permitiesen reestructurar la propuesta original de financiamiento que el Consorcio OTE había presentado durante la licitación.” Para ello fue contratada a finales de enero del 2014 su compañía Baker Street Financial Inc., una sociedad incorporada en el 2003.

El economista explica que se hizo necesario buscar otras fuentes de financiamiento debido al retiro inesperado del US Eximbank que se había comprometido a prestar US$ 847 millones (741 para inversión directa) para la ejecución del proyecto. “La propuesta original de financiamiento presentada por el Consorcio OTE durante la licitación, además de los US$ 741 millones del Eximbank, incluía US$ 656 millones del BNDES de Brasil y US$ 337.7 millones de KFW/HERMES para un total de US$ 1,734.7 millones, equivalente al 85% del costo total del Proyecto”, expresa.

Agrega que “los servicios fueron prestados con eficiencia durante 2014 y 2015” y que los pagos realizados “por Odebrecht a la empresa Baker Street Financial tienen su origen en los servicios profesionales prestados”.

Dauhajre aclaró que él no era ni ha sido en los últimos 18 años funcionario público. Y que por lo tanto no tenía impedimento alguno para proveer un servicio de consultoría privada. “Para quien suscribe fue un honor y privilegio prestar servicios de consultoría a Oderbecht, en aquel momento, la empresa global de ingeniería y construcción más grande y prestigiosa de Latinoamérica, con una nómina global de 168,000 empleados”, escribió.

En cuanto a la denuncia de sobrevaluación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, dijo que él había planteado que el precio ofertado por el Consorcio OTE durante la licitación no estaba sobrevaluado. “Esa es una posición que mantenía, mantengo y mantendré siempre”, dice. Y cuestiona por qué los periodistas del Herald y El Informe no señalar la conclusión a la que llegó la firma estadounidense FTI Consulting cuando dijo que: “basado en nuestro estudio, encontramos que Punta Catalina tiene un costo menor de aproximadamente un 6% menos que el promedio de nuestra muestra utilizada basada en otras plantas similares en Latinoamérica. FTI concluye que la propuesta para la construcción de Punta Catalina estaba dentro de un rango aceptable de costos en comparación con otras plantas similares”. Y también cita el interrogatorio del 2 de febrero del 2017 realizado a la firma Stanley Consultants que dijo a la Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato de EPC de Punta Catalina que el precio era razonable. “Como se puede observar, no sólo la Fundación y quien suscribe catalogaron de razonable el precio ofertado por el Consorcio OTE; también lo hicieron BNP Paribas, Deloitte, FTI Consulting y Stanley Consultants”, dice Dahuajre.

Por último, dijo que el apartamento en citado en los reportajes, comprado por Baker Street Financial en diciembre 2015 en New York fue pagado “con parte de los ahorros de más de 30 años” de su ejercicio profesional. Agregó que tres de sus cuatro hijos estudiaban o trabajaban en New York en ese momento y tomó la decisión de realizar esa compra.

Andrés Dauhajre culmina su defensa hablando sobre la historia de trabajo de su familia y la suya propia. Y recuerda la venta de US$ 500 millones de bonos globales inaugurales de República Dominicana el 20 de septiembre del 2001, una semana después del ataque terrorista al World Trade Center en New York. Por último, menciona tiene un doctorado en economía de la Universidad de Colombia, graduado primero en su promoción.

“No vengo de una familia prominente. Vengo de una familia de trabajo, que a la fecha acumula 112 años de trabajo intenso y que se prolongará hasta que Dios lo permita”, dice en el último párrafo el economista.