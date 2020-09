La zona económica exclusiva, raíz del conflicto entre Turquía y Grecia

Ilya U. Topper

Estambul, 8 sep (EFE).- Las aspiraciones de Turquía, Grecia y Chipre de delinear sus zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo oriental han provocado un conflicto a varias bandas en el que juegan también Egipto, Libia y Francia, así como la Unión Europea (UE).

La exploración de hidrocarburos en estas aguas confiere gran importancia a la delimitación de una zona económica exclusiva (ZEE), pero las aspiraciones turcas y griegas son incompatibles, al solaparse las áreas que proyectan.

Tanto Grecia como Turquía invocan el 'derecho internacional', pero no parecen coincidir en las normas que rigen una ZEE.

1) ¿CUÁL ES LA LEY?

La legislación aplicable es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), en vigor desde 1994 y ratificada por 168 países, entre ellos Grecia, Chipre y Egipto. Libia firmó, pero no ratificó el tratado, y Turquía ni siquiera lo ha suscrito.

2) ¿QUÉ ES UNA ZEE?

Una zona económica exclusiva es un área marítima en la que un Estado ribereño tiene derechos exclusivos sobre los recursos naturales, en especial pesca y yacimientos geológicos. No son aguas territoriales, sino una zona internacional en la que ese país no tiene jurisdicción y no puede ejercer control sobre otros buques.

Las aguas territoriales se extienden hasta un máximo de 12 millas náuticas (22 kilómetros) desde la costa, mientras la ZEE alcanza hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros).

3) ¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA CONTINENTAL?

Una plataforma continental es la prolongación submarina de una placa terrestre. Cuando se extiende más allá de las 200 millas de la ZEE, la CONVEMAR permite al Estado ampliar su zona hasta las 350 millas (648 kilómetros) o las 100 millas (185 kilómetros) más allá de la línea que indica una profundidad de 2.500 metros.

4) ¿QUÉ ROL JUEGA EN EL MEDITERRÁNEO?

Ninguno. La posible existencia de una plataforma sólo se considera para ampliar una ZEE más allá de las 200 millas.

Sin embargo, Ankara y Atenas se refieren a sus 'plataformas continentales'. Turquía reclama una ZEE acorde a la plataforma continental de Anatolia y Grecia responde que sus islas también tienen 'derecho a plataforma'.

Una plataforma es un accidente geológico, no un derecho, y los geólogos, en general, niegan que existan en el Mediterráneo oriental.

Además, ningún Estado ribereño mediterráneo puede proyectar una ZEE de más de 200 millas al no haber anchura de mar suficiente. Todos deben negociar con los vecinos.

5) ¿CÓMO SE NEGOCIA?

La CONVEMAR no lo indica, pero en la práctica se aplica el método para delimitar aguas territoriales entre países vecinos: la línea mediana entre las costas. Sin embargo, la propia CONVEMAR indica que la línea mediana puede modificarse 'por motivos de derechos históricos u otras circunstancias especiales'.

6) ¿LAS ISLAS VAN APARTE?

No. El tratado establece que una isla es como cualquier parte del territorio nacional, salvo si se trata de rocas que no pueden mantener vida humana.

Ankara argumenta que 'las islas no pueden tener ZEE', algo que contradice las provisiones de la CONVEMAR, y afirma que Grecia no es un Estado archipiélago. En realidad, las aspiraciones de Atenas no se basan en las cláusulas aplicables a Estados isleños.

7) ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA ISLA DE KASTELORIZO?

Kastelorizo (Meis, en turco) es una isla griega de 9 kilómetros cuadrados y 500 habitantes. Está a 2 kilómetros de las costas turcas y A 120 de Rodas, la isla griega más cercana. Proyectar una ZEE desde Kastelorizo limita mucho la ZEE turca, pero es acorde a la CONVEMAR.

Sin embargo, en numerosos litigios marítimos, la Corte Internacional de Justicia ha decidido obviar la existencia de islas muy pequeñas para establecer un reparto más equitativo.

Si acudiera a La Haya, Ankara tendría posibilidades de ver reducida o eliminada la ZEE griega basada en Kastelorizo. Pero en un litigio así debería aceptar que islas de Grecia como Creta y Rodas sí son base para una ZEE griega, algo que, de momento, rechaza.

8) ¿Y CHIPRE?

Turquía reclama también aguas que Chipre considera ZEE propia.

Chipre está dividida desde 1974 en la República de Chipre, de idioma griego y socio de la Unión Europea, y la República Turca del Norte de Chipre, bajo tutela política y militar de Turquía.

Ankara no reconoce el Gobierno grecochipriota, considerado por la UE como representante legítimo de toda la isla, y condena su búsqueda de hidrocarburos al sur de ella.

El Ejecutivo turco ha reiterado que sus exploraciones en aguas cercanas a Chipre buscan forzar una solución al menos interina, como la creación de un fondo común para distribuir a todos los habitantes de la isla los beneficios de la explotación de gas.

Nicosia hace oídos sordos a la propuesta y ha acordado con Atenas e Israel construir el gasoducto submarino EastMed, que llevaría gas desde los yacimientos israelíes y chipriotas hasta Grecia.

9) ¿PUEDE TURQUÍA BLOQUEAR EL GASODUCTO?

Legalmente, no. Ankara ha asegurado que tiene derecho a impedir un gasoducto en el área que reclama, pero incluso si su ZEE fuese reconocida no podría impedir la construcción del EastMed, ya que la CONVEMAR establece expresamente el derecho de cualquier Estado a colocar cables o tuberías en la ZEE de otro país. EFE