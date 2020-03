Las 5 grandes ligas de Europa y la Champions paralizadas

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — La Liga de Campeones y la Liga Premier inglesa suspendieron todos sus partidos el viernes a medida que el caos provocado por la pandemia de coronavirus siguió impactando al fútbol.

Los campeonatos de Francia y Alemania también desistieron jugar este fin de semana. Luego que España e Italia tomaron medidas similares previamente, las cinco grandes ligas domésticas de Europa han quedado paralizadas.

La UEFA dijo que suspendía los juegos de la semana próxima en todas las competencias, incluidos Bayern Munich-Chelsea y Barcelona-Napoli, ambos previstos para el miércoles.

Los partidos en Inglaterra quedaron suspendidos hasta el 3 de abril, en principio, desde que cinco equipos de la Premier dijeron que algunos jugadores y empleados se encontraban en aislamiento autoimpuesto. El técnico de Arsenal, Mikel Arteta, y un jugador de Chelsea, Callum Hudson-Odoi, han dado positivo para el virus.

“He tenido el virus un par de días y me he recuperado”, dijo Hudson-Odoi en un video en redes sociales. “Aplicando las normas de salud, me voy a aislar de todos durante una semana. Espero ver a todos próximamente y volver al campo muy pronto. Cuídense”.

En tanto, la entidad rectora del fútbol europeo prevé reunirse el martes para resolver qué hacer sobre el calendario del fútbol en el continente y el posible aplazamiento por un año de la Eurocopa 2020.

Se aplazaron ocho partidos de la Liga Europa previstos para el jueves próximo, así como los sorteos para los cuartos de final de las ligas de Campeones y Europa, que debían realizarse el viernes.

Horas antes, Everton dijo que uno de sus jugadores informó que tenía síntomas de COVID-19. Bournemouth dijo que el portero suplente Artur Boruc y cuatro empleados también tenían síntomas. Leicester dijo el jueves que tres jugadores estaban “levemente enfermos”.

La suspensión en Inglaterra abarca además las divisiones segunda, tercera y cuarta y las dos divisiones superiores femeniles.

La Bundesliga alemana anunció también suspendió sus acciones, sumándose a anuncios similares en Francia, Italia y España.

Inicialmente el viernes, la Bundesliga había dicho que jugaría los partidos del fin de semana sin público y luego resolvería la suspensión desde el martes hasta el 2 de abril. Pero horas más tarde dio marcha atrás y canceló los partidos.

“Es una locura. Por favor, dejen de jugar y aterricen en la realidad”, escribió en Twitter el mediocampista de Bayern Múnich Thiago Alcántara. “Seamos honestos, hay prioridades mucho más importantes que cualquier deporte”.

Primero, el Paderborn de la primera división dijo que el técnico Steffen Baumgart había dado positivo en una prueba para el virus, aunque el equipo seguía programado para jugar el viernes contra Fortuna Düsseldorf. Políticos en la ciudad de Bremen dijeron que no permitirán que el Werder local juegue contra Bayer Leverkusen el lunes porque los hinchas se congregarían en las afueras del estadio.

En la segunda división alemana, dos jugadores de Hannover 96 y uno de Nuremberg están infectados.

Quedan por llenar cuatro plazas en Euro 2020, en partidos previstos para el 26 y 31 de marzo. Parece improbable que se cumplan esas fechas.

La Euro 2020 debía jugarse en 12 países, lo cual requiere el traslado de equipos, público y funcionarios de un extremo a otro del continente, algo que agravaría el riesgo de propagación del virus.