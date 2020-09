Roberto Morales

Madrid, 4 sep (EFE).- La selección española firmó un empate en la última jugada del partido ante Alemania en Stuttgart en el regreso de Luis Enrique al cargo de seleccionador, en un encuentro en el que la personalidad de ir por el rival y la fe, el impulso de un grupo rejuvenecido en el que brilló el descaro del debutante Ansu Fati resaltó sobre los momentos de duda ante los que emergió la figura de David de Gea y reapareció la falta de gol.

Las claves del regreso de Luis Enrique fueron:

1. Paso a la juventud y el descaro: el once de Luis Enrique en su regreso tuvo reconocimientos a hombres importantes del pasado, con respeto a los galones de Sergio Busquets o la apuesta de Jesús Navas como extremo derecho, pero no tardó el técnico asturiano en dar vía libre a la nueva hornada del fútbol español. De inicio con Ferrán Torres, extraño en el costado izquierdo y liberado cuando pasó al derecho en el segundo acto para no cansarse de intentarlo. En el transcurso con Ansu Fati, Mikel Merino y Óscar Rodríguez. Mostraron descaro y hambre, señas de identidad que necesitaba la selección española para empatar a Alemania en su casa.

2. La exhibición de De Gea: desde la eliminación en la primera edición de la Liga de Naciones solo había jugado tres partidos con España. Con Robert Moreno se ejecutó el cambio de guardia que iniciaba Luis Enrique en Malta cuando tuvo que volver de urgencia. Kepa le adelantó tras partidos y torneos que explotaron una seguridad impropia a un portero de su experiencia. La decisión en el regreso de Lucho la tomó con las sensaciones de los entrenamientos y las charlas con sus porteros. Se decidió por De Gea y le respondió en el Stuttgart Arena con una actuación magistral. Tres paradas salvadoras en el primer acto mantuvieron en pie a España, solo superado en la acción del gol y un final firme cuando tuvo que responder ante los contragolpes alemanes. La defensa a ultranza en las declaraciones del seleccionador dejaron ver lo que necesitaba ser clave en un encuentro de la Roja.

3. Físico sobresaliente en una fecha impropia: el encuentro tuvo ritmo y los internacionales españoles lo soportaron en todo momento e incluso acabaron subiendo la intensidad en busca del gol que evitase la derrota. Le sorprendió a Luis Enrique ver a sus futbolistas con apenas unos entrenamientos en las piernas, en plena pretemporada, tener fuerzas para lanzar la presión alta, correr tras el rival en los momentos en los que no tuvo la posesión y buscar variantes ofensivas ante un bloque firme hasta que apareció, a la heroica, el tanto de José Luis Gayá en el último segundo del partido. El seleccionador considera clave este apartado para desarrollar su idea de juego, la adaptación del estilo del toque a los nuevos tiempos en los que ha aumentado la velocidad de las transiciones.

4. El descaro de Ansu Fati: su primera aparición por la absoluta con 17 años y 308 días le convirtió en el segundo jugador más joven en debutar y en el 800 en hacerlo en los cien años de historia de la selección española. Nada abruma a Ansu que juega en estadios de renombre con el descaro de la calle. Inició con desacierto en dos acciones, una pérdida y leyendo mal un pase al espacio, pero nada le amilanó. La pidió siempre y generó peligro dentro del área rival. Le anularon por falta de Sergio Ramos un gol que habría sido de récord y demostró que representa el futuro ilusionante de la selección española.

5. La falta de pegada: convertido en un mal endémico de la selección española, reapareció en Stuttgart con una apuesta de Luis Enrique por un sistema con falso nueve. Le faltó acierto en los últimos metros a Rodrigo Moreno para que la jugada le saliese bien al seleccionador, teniendo en el banquillo a un punta de referencia y máximo goleador nacional de la última Liga como Gerard Moreno. España lleva doce partidos sin perder, nueve triunfos y tres empates, pero carece de un jugador con galones y el 9 a la espalda que asuma el peso del gol. Es una de las cuentas pendientes del seleccionador en la Liga de Naciones y de cara a la Eurocopa del próximo verano. EFE