Las llegadas de migrantes vuelven a abrumar Lampedusa

El sol brilla en el cementerio donde se entierra a víctimas de los naufragios en la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, el jueves 13 de mayo de 2021. he sun shines over the cemetery where victims of shipwrecks are buried, in the Island of Lampedusa, southern Italy, Thursday, May 13, 2021. Lampedusa está más cerca de África que del territorio continental italiano, y es desde hace tiempo un destino preferido para redes de contrabando de migrantes que zarpan desde Libia. En los últimos años ha asistido a innumerables naufragios y sepultado en su cementerio los cuerpos que llegan flotando a la orilla.