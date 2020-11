$!Las Malvinas se convierten en territorio sin minas

YORKE BAY, Islas Malvinas (AP) — Los residentes de las Islas Malvinas celebraron el sábado la eliminación de algunas de las últimas 20.000 minas antipersonales que fueron plantadas en su suelo durante la guerra que enfrentó a Gran Bretaña con Argentina por el control de las islas en 1982, y podrán volver a disfrutar por primera vez en 40 años de algunas de sus mejores playas.

Casi 40 años después, cientos de isleños observaron cómo los últimos explosivos eran detonados junto a un grupo de especialistas de Zimbabwe y a la plantilla de supervisión de las compañías británicas especializadas SafeLane Global y Fenix Insight en una ceremonia el sábado que incluyó derribar las cercas para reabrir el acceso a las playas.

Los niños fueron los primeros en lanzarse corriendo a los nuevos territorios y recorrer el camino hasta las prístinas playas, llegando al agua de color azul turquesa a través de la arena blanca, en un espectáculo novedoso también para sus padres —algunos de ellos accedían a esos lugares paradisíacos por primera vez.

“Estoy muy feliz de unirme a ustedes en la celebración de este momento histórico, en el que las Islas Malvinas son declaradas territorios libres de minas”, afirmó en un mensaje filmado distribuido por el gobierno de las Islas Malvinas el príncipe William, duque de Cambridge, de la monarquía británica, a la que pertenece el territorio.

“Sé lo importante que ha sido el esfuerzo de limpiar las minas”, afirmó el duque de Cambridge, quién conoció la isla en un viaje en 2012 como piloto de la Real Fuerza Aérea, la RAF. “Las minas son crueles y armas insensibles que arruinan vidas y modos de vida”, señaló.

“Espero que al eliminar para siempre las cicatrices del conflicto de 1982, estén avanzando un paso más en definirlos como la comunidad moderna y abierta de espíritu que construisteis en las décadas posteriores”, continuó.

Una vez que cayeron las vallas y los carteles de peligro de suelos minados que recordaban simbólicamente el conflicto que ha marcado el destino de la disputada isla del Atlántico Sur, los residentes pudieron volver a caminar por esas playas hasta ahora prohibidas y recuperar algunas de las áreas consideradas más bonitas y codiciadas de su territorio.

“Es maravilloso, esta es la primera vez que he podido llegar hasta aquí en mi vida porque era muy pequeño antes del conflicto. Esta es la primera vez y es una excelente playa, una playa gigante muy buena para la comunidad y hemos tenido a mucha gente” acudiendo a la ceremonia de apertura, indicó un emocionado Lee Molkenburh, habitante de las Malvinas, a The Associated Press.

Las playas de Gypsy Cove y Yorke Bay fueron las últimas en ser limpiadas y requirieron de maquinaria especial debido a la profundidad en la que se encontraban enterradas las minas, en un trabajo de precisión y complejidad.

Esto es 'histórico”, dijo a la AP Previous Maira, uno de los desminadores de Zimbabue que trabajó en el proyecto. “Todo ha sido conseguido de forma exitosa, sin accidentes, sé que tiene mucho impacto en la comunidad local, todo el mundo lo aprecia, todo el mundo está caminando en la playa (ahora mismo)... Nada puede ser mejor que todo esto”, apuntó por su parte, también muy ilusionado, al ver el resultado de su trabajo .

Para celebrar este acontecimiento, los isleños jugaron un partido de cricket y caminaron en las playas que permanecieron inaccesibles durante cuatro décadas.

“Es difícil expresar con palabras lo que significa este hito para tanta gente”, afirmó en la ceremonia Leona Vidal Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa del territorio de ultramar de las Islas Malvinas, agradeciendo a todos el increíble logro y por “devolvernos finalmente nuestro hogar”.

“Hemos tenido que enseñar a nuestros hijos sobre los peligros de los campos de minas y hemos esperado, pero no nos hemos atrevido del todo a soñar con el día en que estaría libre de minas”, agregó.

“Ha sido un día completamente extraordinario', señaló Roberts, “un día que señala el estado de espíritu libre para las Malvinas por primera vez en 38 años'. Ha habido tanta gente participando en este día histórico y ha sido ”emotivo, increíble y un día que literalmente nunca olvidaré', concluyó.

De esta forma finaliza tres años antes de lo previsto un programa de desminado financiado por Gran Bretaña, que comenzó en 2009.

El conflicto bélico de apenas 72 días dejó tras de si un gran número de minas y municiones sin detonar. Un arduo trabajo de una plantilla de unos 240 desminadores, entre locales y personas de otros lugares del mundo -predominantemente de Zimbabwe-, permitió que quedara libre de minas y por tanto como terreno seguro para caminar un área del equivalente a 28.800 campos de fútbol.

Argentina perdió la guerra por el archipiélago del Atlántico Sur después que sus fuerzas iniciaron una invasión. En el conflicto murieron 649 argentinos y 255 soldados británicos.

Argentina aún reclama las islas, que en Gran Bretaña se llaman Falklands. Londres dice que las islas son una entidad autónoma bajo su protección.