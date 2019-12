Las mejores fotos de la semana en América Latina

En esta imagen, tomada el 5 de diciembre de 2019, una camiseta de fútbol que perteneció a Lionel Messi cuando entrenaba en la cantera de Newell's Old Boys, expuesta en el Museo del Deporte, en Rosario, Argentina. Messi no jugó con Newell's porque el club no quiso costearle su tratamiento hormonal de crecimiento. 'En aquel entonces había jugadores más prometedores y se puso la ficha en ellos”, dijo Lisandro Conte, un empleado de la institución. (AP Foto/Natacha Pisarenko)