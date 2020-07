Las mejores fotos de la semana en América Latina

En la imagen, tomada el 13 de julio de 2020, Andrea Cortés muestra como abraza a su esposo durante la pandemia del coronavirus, en la cocina de su casa en Buenos Aires, Argentina. Cortés dijo que hace casi cuatro meses que no besa ni abraza a su pareja, el mismo tiempo que hace que no ve a su hija. “Cuando vuelvo a mi casa yo no sé cómo vuelvo. Ahí me surgen todas las dudas. Coloco la llave en la puerta y me pregunto: ¿habré hecho bien mi trabajo? ¿Tomé todas las precauciones? ¿Estuve atenta? ¿Me contagié? ¿Llevo el virus conmigo?', explicó.