Legislador de Idaho acusado de violación fue advertido antes

BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Un legislador de Idaho que es acusado por una pasante de 19 años de haberla violado ya había recibido advertencias de no acosar a mujeres que trabajan en el Congreso estatal después de que sus colegas escucharon quejas de otros integrantes del personal, según documentos recopilados por la comisión de ética de la Legislatura obtenidos por The Associated Press.

La investigación sobre la conducta de Aaron von Ehlinger, representante republicano por Lewiston, comenzó en marzo cuando una pasante legislativa de 19 años le dijo a un supervisor que el legislador de 38 años la violó en su apartamento después de que los dos cenaron en un restaurante.

El Departamento de Policía de Boise abrió una investigación penal, que sigue en curso, y la comisión de ética de la Legislatura tiene planeada una audiencia pública el miércoles para determinar si el legislador “cometió una conducta impropia de un representante en perjuicio de la integridad de la Cámara”. The Associated Press obtuvo el lunes los documentos de la investigación a través de una solicitud de registros públicos.

Von Ehlinger ha negado las acusaciones y sostiene que el encuentro sexual fue consensuado.

“Me tomo muy en serio mi servicio, tanto a mi país como a mi estado, y la idea de que yo haría algo como esto es... absurda”, dijo a la comisión según una transcripción de la audiencia. “Incluso me molesta que me acusen de ello”.

Su abogado, Edward Dindinger, le dijo a la AP en un correo electrónico el lunes por la noche que el legislador es inocente de las acusaciones —a las que calificó de “atroces y demostrablemente falsas”— y que espera con ansias resolver el asunto.

Los documentos que analiza la comisión de ética incluyen mensajes de texto, cartas y transcripciones de entrevistas que el panel tuvo con Von Ehlinger, sus colegas, otros miembros del personal de la cámara estatal y la mujer que hizo la denuncia de violación. La AP por lo general no revela los nombres de las víctimas en los supuestos casos de agresión sexual.

Varias de las personas que fueron entrevistadas testificaron que surgieron preocupaciones sobre el comportamiento de Von Ehlinger después de enterarse de que había coqueteado con el personal o que había incomodado a las mujeres que trabajaban en el Congreso estatal.