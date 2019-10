Leones matan ganado, hombre mata leones: ¿Ciclo inevitable?

En esta imagen del jueves 4 de julio de 2019, Saitoti Petro se limpia los dientes con un palo antes de llevar su rebaño a los campos en la localidad de Narakauwo, en Tanzania. Petro explica que el problema ahora es que hay muy pocos leones, no demasiados. “Sería una vergüenza si los matamos a todos”, asegura. “Sería una gran pérdida si nuestros hijos no ven nunca un león”. Por eso Petro participa de los esfuerzos por proteger a los leones, asegurándose de que no tienen acceso a los animales que podrían matar en busca de comida.