Líbano anuncia plan para aminorar las protestas masivas

BEIRUT (AP) — El gabinete de Líbano aprobó el lunes un paquete de reformas económicas y un presupuesto 2020 que no incluye nuevos impuestos, buscando calmar a los miles de manifestantes que han salido a las calles en los últimos cinco días para demandar la renuncia del gobierno.

El primer ministro Saad Hariri describió las medidas como “un golpe de estado financiero” y dijo que ningún gobierno en la historia de Líbano ha dado pasos así.

Mientras el discurso de Hariri se transmitía en vivo en la televisión local, miles de manifestantes congregados en el centro de Beirut coreaban: “El pueblo quiere derribar el régimen”. El número de manifestantes creció tras el anuncio del gabinete, en medio de escepticismo sobre la seriedad de las reformas.

El paquete de reformas fue anunciado en respuesta a protestas masivas nacionales que comenzaron el jueves y se han convertido en una creciente revuelta contra el estatus quo sectario del país y la elite política. La indignación por la forma como el gobierno ha lidiado con una profunda crisis económica y una propuesta de nuevos impuestos, unificaron a la fracturada sociedad libanesa.

Hariri le dio a su gobierno _una incómoda coalición de nueve partidos mayormente sectarios_ hasta el lunes para presentar soluciones convincentes para la crisis económica.

Luego de una reunión de emergencia que duró casi cinco horas, Hariri les dijo a reporteros que el gabinete aprobó el presupuesto 2020 con un déficit de 0,6% y sin nuevos impuestos. Entre las reformas están recortar a la mitad los salarios de altos funcionarios, incluyendo ministros y miembros del gabinete, eliminar el ministerio de información y otras instituciones públicas y reducir otras, como parte de varias medidas para eliminar gastos.

'Las decisiones que tomamos hoy pudieran no cumplir los objetivos de ustedes, pero ciertamente logran lo que he estado buscando por dos años”, dijo Hariri. “Estas decisiones no son para intercambio. No les voy a pedir que dejen de protestar ni que dejen de expresar su furia. Eso es decisión de ustedes”.

'Francamente, las protestas son lo que nos hizo tomar esas decisiones que vieron hoy”, dijo. “Lo que ustedes hicieron ha roto todas las barreras y sacudido a todos los partidos políticos”.

Muchos manifestantes dijeron que no confían en ningún plan del gobierno actual. Han exigido que el gabinete de 30 miembros renuncie y sea sustituido por un gobierno más pequeño formado por tecnócratas, en lugar de miembros de facciones políticas.