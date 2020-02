Líder demócrata propone volver a escrutar resultados de Iowa

WASHINGTON (AP) — El presidente del Comité Nacional Demócrata propuso el jueves volver a escrutar los resultados de la asamblea partidista de Iowa para “garantizar la confianza ciudadana”, después de tres días de problemas técnicos y demoras.

“Ya basta”, afirmó en Twitter el dirigente del CND, Tom Perez.

Con los resultados de 97% de los distritos, los precandidatos presidenciales demócratas Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, y Bernie Sanders, senador por Vermont, se encuentran prácticamente empatados en la delantera, y ambos se han declarado ganadores de la contienda.

The Associated Press dijo el jueves que le era imposible declarar a un ganador.

Además de los problemas técnicos y las preocupaciones de Perez, el Partido Demócrata en Iowa no ha difundido los resultados de algunos caucus satélite, que reditúan delegados estatales cuyo número se desconoce.

El partido estatal ha ofrecido disculpas por las fallas técnicas de una aplicación a las que atribuyó la lentitud para difundir los resultados de los caucus celebrados el lunes, y ha intentado verificarlos durante la semana. Sin embargo, se desconoce si el partido tiene previsto acatar la disposición del dirigente nacional de reescrutar los resultados, un proceso que obligaría a funcionarios estatales a revisar las actas en las que se hicieron las cuentas correspondientes a más de 1.600 sitios donde se celebraron los caucus para garantizar que los cálculos fueron correctos y coinciden con los resultados informados.

El presidente del partido en Iowa, Troy Price, dejó entrever el jueves en un comunicado que se volvería a hacer un escrutinio sólo si lo solicita alguno de los equipos de campaña.

Esta crisis de los caucus es un episodio embarazoso porque los demócratas habían promovido a Iowa como una oportunidad para depurar su nutrida fila de precandidatos con vistas a las próximas elecciones. Pero después de siete rondas de debates, un gasto de casi 1.000 millones de dólares a nivel nacional y un año de protagonismos políticos, el proceso interno en Iowa terminó sin un ganador ni resultados oficiales.

Mientras hacía campaña en Nueva Hampshire, Sanders describió el manejo de los caucus a cargo del Partido Demócrata de Iowa como una “metida de pata” que ha sido “extremadamente injusta” para los candidatos y sus partidarios.

“Hemos tenido suficiente de Iowa”, dijo posteriormente en CNN. “Creo que debemos pasar a Nueva Hampshire”.

Iowa fue la primera escala de una temporada de elecciones primarias que se hará en los 50 estados y varios territorios de Estados Unidos, un proceso que culmina con la convención nacional del partido en julio.

___

Peoples informó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press, Ryan J. Foley, en Iowa City, Iowa; Will Weissert, en Manchester, Nueva Hamphsire; Bill Barrow, en Atlanta, y Stephen Ohlemacher y Emily Swanson, en Washington, contribuyeron a este despacho.