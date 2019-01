$!Líderes de Puerto Rico conferencian sobre lucha anticrimen

Cientos de funcionarios y líderes comunitarios se reunieron el martes en la capital de Puerto Rico para compartir ideas sobre el combate al narcotráfico y otros delitos, en momentos en que la fuerza policial de la isla se ha visto mermada y se ven más hechos de violencia a plena luz del día.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que reformar el sistema penitenciario local es una de varias medidas que considera necesarias para aumentar la seguridad en la isla, y agregó que su gobierno también adoptará acciones inmediatas que no especificó para reducir la delincuencia.

“No va a ser un jonrón de la noche a la mañana”, dijo. “No vamos a salir de aquí con todas las soluciones para resolver el crimen”.

Se han reportado 43 homicidios en Puerto Rico en las primeras semanas del año, comparados con 65 durante el mismo periodo de 2018.

Sin embargo, los funcionarios están preocupados del aumento de los delitos cometidos a la luz del día y en zonas públicas muy transitadas. El más reciente ocurrió hace dos semanas en el popular sitio turístico de Isla Verde, donde se grabó en video un tiroteo que dejó un muerto y un lesionado, cerca de un hotel y una de las autopistas más transitadas de la isla alrededor de las 9 de la mañana del domingo.

“Los ciudadanos no se sienten seguros”, dijo a The Associated Press Douglas Leff, agente especial del FBI a cargo de la división de San Juan, antes de dirigirse a una mesa de trabajo cerrada para la prensa. Agregó que su oficina solicitó más fondos federales y más agentes, y agregó que idealmente necesitan entre 10% y 15% más del personal actualmente disponible.

Leff dijo que le preocupan las secuelas que la continuación del cierre del gobierno estadounidense tenga en la delincuencia en Puerto Rico: “Podremos tener un problema serio”.

El representante de Puerto Rico José Meléndez le dijo a AP que otro problema es que la isla se está quedando sin policías debido a la recesión que comenzó hace 12 años. Agregó que tan solo el año pasado, 1.200 de ellos se fueron, muchos en busca de mejores salarios y prestaciones en la parte continental de Estados Unidos. Meléndez también manifestó preocupación de que los delincuentes baleen a personas durante el día y en lugares concurridos.

“Ya no respetan la luz del día”, afirmó. “Lo hacen a cualquier hora, adonde sea”.

Después de que los funcionarios salieron de los grupos de trabajo dijeron que las propuestas incluyeron asistir a expresidiarios a encontrar vivienda, aumentar el adiestramiento y equipo de la policía, y arreglar las lámparas callejeras en zonas de alta incidencia delictiva que han estado a oscuras más de un año tras el paso del huracán María.

Por DANICA COTO, Associated Press