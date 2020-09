Lillini asegura que Pumas entendió cómo jugar con Dinenno y González

México, 5 sep (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aseguró este sábado que ya entendió cómo jugar con sus dos delanteros, su compatriota Juan Dinenno y el paraguayo Carlos González.

'Las primeras fechas teníamos poco trabajo, el equipo abusaba del balón largo, el dárselo a los dos (Dinenno y González), hoy Dinenno jugó sobre los centrales y González, principalmente el primer tiempo, detrás de él. Carlos tiene la capacidad de ocupar espacios vacíos', explicó tras la goleada de los felinos 4-1 ante el Puebla en la octava fecha del Apertura 2020.

En ocho partidos, los Pumas son la segunda mejor ofensiva del torneo con 15 goles, siete de ellos conseguidos en las últimas dos fechas en las que Dinenno y González encabezaron el ataque de los capitalinos.

'Son gente importante (Dinenno y González), no solo del área, rebotan y devuelven bien los balones y eso le da la posibilidad a los volantes de llegar y aprovechar las bandas para hacer 1 contra 1', añadió el estratega de 46 años.

Lillini explicó cómo hizo que el extremo paraguayo Juan Iturbe y el centrocampista ofensivo Favio Álvarez, criticados por la afición en la gestión del español Míchel, contribuyeran, no sólo en el ataque, sino en la defensa.

'Les dije lo mismo que a los 23 en la plantilla, que si no hacían el esfuerzo no los iba a poner, si no ayudaban en la defensiva y se ponían la cabeza que tenían que colaborar, no iban a jugar. Hoy todos corren y ésa es una de nuestras cualidades', remarcó.

Sobre Álvarez, quien ante Puebla marcó uno de los goles, abundó su papel en el terreno de juego.

'El juego para él es desgastante porque cuando (Erik) Lira sale a una presión él lo respalda, y después tiene es aportar en ofensiva. Favio creció en lo físico y eso le da la para llegar por atrás, hoy lo hace en gol leyendo la jugada. Los volantes que llegan al área es muy difícil marcarlos', comentó.

A pesar de a goleada al Puebla, Lillini reconoció que al inicio del partido su equipo cayó en descoordinaciones ofensivas que terminaron en el 0-1 del Puebla a los 10 minutos del duelo.

El próximo miércoles, los Pumas visitarán al Santos Laguna en la novena fecha del torneo.EFE