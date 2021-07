$!Lin-Manuel Miranda ve arte y filantropía con el mismo lente

NUEVA YORK (AP) — Para el creador de “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, la inspiración para el arte y la filantropía están indisolublemente vinculadas.

El miércoles, Miranda anunciará una serie de donaciones a organizaciones que atienden a inmigrantes, cuyas experiencias son fundamentales para la versión cinematográfica de su exitoso musical de Broadway “In the Heights” (“En el barrio”).

“Para mí”, dijo Miranda a The Associated Press, “la filantropía y la inspiración artística provienen del mismo lugar”.

Siempre se ha sentido atraído por lo que llama “las cosas que no te dejan en paz”. La inmigración, dijo, es tanto una pasión como un elemento fundamental de su trabajo.

Señaló que “In the Heights” se centra en inmigrantes del Caribe y América Latina que viven en la ciudad de Nueva York, y que “Hamilton” “es una especie de historia del protoinmigrante”.

“Creo que me asombra la gente que puede dar un salto imposible para dejar atrás todo lo que sabe y comenzar una nueva vida aquí”, dijo Miranda. “Y creo que es una de las mejores cosas de nuestro país”.

En honor al 4 de Julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, el Miranda Family Fund otorgó un total de 225.000 dólares en subvenciones a grupos promotores de los derechos de los inmigrantes y de la reforma del sistema inmigratorio en todo el país. Los beneficiarios son Pima County Justice for All en Arizona; The Coalition for Human Rights Los Angeles en California; Colorado Immigration Rights Coalition; The Arab Community Center for Economic and Social Services, en Michigan; Las Americas Immigrant Advocacy Center, en Texas; Utah Refugee Connection; Asian Americans Advancing Justice en Washington, y Alianza for Progress y Orlando Center for Justice, en Florida

Luis Miranda Jr., el padre de Lin-Manuel y cofundador de MirRam Group, una consultora política que ha trabajado en campañas para los senadores demócratas Hillary Clinton, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand, dijo que todos los destinatarios fueron recomendados por amigos de la familia en el campo de la inmigración.

Para los Miranda era importante que las subvenciones no tuvieran restricciones, por lo que el dinero se destinaría a “lo que la organización cree que es importante”, dijo Luis Miranda Jr. “Va a marcar la diferencia”.

“Ellos saben lo que necesitan”, agregó Lin-Manuel.

Aunque el Miranda Family Fund ha estado activo durante años con donaciones a la comunidad artística, especialmente a la educación artística, las anunciadas el miércoles marcan una nueva dirección.

La lucha por los derechos de los inmigrantes se convirtió en un elemento mucho más importante de la versión cinematográfica de “In the Heights” que en el musical que se estrenó en Broadway en 2008. Lin-Manuel dijo que la idea de hacer del personaje de Sonny un DREAMer, un inmigrante indocumentado que tiene el estatus de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), vino de Quiara Alegría Hudes, quien escribió el guion.

“La inmigración estuvo en primera plana de una manera totalmente diferente en los últimos años”, dijo Lin-Manuel. “Entonces, al actualizarlo, sólo tenía sentido hacer que eso fuera parte de la conversación porque es parte de la conversación aquí en la parte alta de la ciudad, en nuestras comunidades. Entonces, lo que es tan brillante sobre la decisión de Quiara de hacer que Sonny luche con su estatus de indocumentado es que es el personaje más neoyorquino. Él es el que dijo: ‘Si tuviera 96.000 dólares, arreglaría mi vecindario’”.

Luis agregó que tuvieron a ese personaje en mente al elegir las organizaciones beneficiarias.

“Es para asegurarnos de que continuemos ayudando a las organizaciones que están ayudando a personas como Sonny: refugiados, inmigrantes, personas que vienen y están tratando de averiguar cómo llegar aquí”, dijo.

Lin-Manuel dijo que para él era importante destacar la historia de un inmigrante indocumentado.

“Creo que es una de las cosas que el arte puede hacer y que los titulares de prensa no siempre pueden”, dijo. “Ahora, sientes que conoces a alguien que está pasando por esto. Ya conoces a Sonny, y simplemente entra en tu torrente sanguíneo de una manera diferente”.

Dijo que las donaciones son otra forma de demostrar apoyo.

“Estamos en nuestro mejor momento cuando celebramos nuestra promesa”, dijo Lin-Manuel. “Mucha gente viene aquí de todo el mundo debido a esta promesa que exportamos, y que a menudo no cumplimos. Si trabajas duro, existe la posibilidad de una vida mejor. Queremos ayudar a las organizaciones que ayudan a que eso sea posible para las personas que emprenden ese viaje”.

Lin-Manuel dijo que es vital mostrar tanto los éxitos como las luchas de ser inmigrante.

“El truco no consiste en mirarlo a través de lentes color de rosa, sino a través de lentes realmente claros”, dijo. “Siempre es algo en lo que podemos trabajar, siempre es algo que podemos hacer mejor”.

También aplica esa idea a su propio trabajo. El estreno de “In the Heights” generó polémica porque no había personajes afrolatinos de piel oscura en los papeles principales de la película. Lin-Manuel se disculpó y prometió “hacerlo mejor en mis proyectos futuros”.

“Cada vez que haces un encuadre, escuchas a la gente que dice: ‘Oye, no estoy en el encuadre’”, dijo. “Me llevo ese aprendizaje conmigo al próximo proyecto. Pero también sé, porque vivo aquí, lo orgulloso que está este barrio de esta película. Afrolatinos y latinos de todos los tonos y cómo se sienten vistos y puedo entender lo que puedo hacer mejor la próxima vez. Hay espacio para todo eso. Creo que esa es la única forma de crecer como artista. ‘Hamilton’ recibió críticas. Todo lo que hago recibe críticas. Y puedo aceptarlas y crecer a partir de ellas”.

“Tienes que entender que comencé a escribir ‘In the Heights’ porque no me sentía visto”, continuó. “Así que también espero que alguien vea ‘In the Heights’ y diga: ‘Esa no fue mi historia’ y escriba la suya propia. Eso me encantaría”.

Algo que Lin-Manuel no tiene en mente es regresar a “Hamilton”, que reabrirá en Broadway el 14 de septiembre. Los teóricos notaron recientemente el cabello largo de Lin-Manuel y se preguntaron si estaba planeando regresar al éxito laureado con el premio Tony.

No lo está. Y se cortó el pelo para demostrarlo, lo que su padre tuiteó alegremente.

“Tengo tres películas más este año, ¿no?”, dijo Lin-Manuel en referencia a la cinta animada “Vivo”, “Encanto” de Disney (prevista para noviembre, y su debut como director “Tick, Tick ... Boom”. “No tengo el ancho de banda para volver al musical”.

