$!Liverpool humilla al United con un 5-0 en Old Trafford

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los momentos que evidenciaron la humillación del Manchester United a manos del Liverpool fueron abundantes.

Cuando Mohamed Salah completó una tripleta en 12 minutos. Quizás cuando el zaguero Andy Robertson se puso a gritarle a sus compañeros del Liverpool que siguieran atacando cuando ganaban con el 5-0 que resultó definitivo.

También la imagen de un irritado Alex Ferguson en el palco ejecutivo del Old Trafford al presenciar a un equipo que daba lástima y al que alguna vez llevó a la cúspide. A su lado, Kenny Dalglish — su némesis en el banquillo de Liverpool — estaba radiante.

“Es la peor sensación”, dijo el técnico del United Ole Gunnar Solskjaer. “Sientes que tocaste fondo”.

La paliza empezó a gestarse con el gol de Naby Keïta a los 5 minutos y la porosa defensa del United le abrió las puertas a Diogo Jota para aumentar a los 13.

Al marcar por décimo partido seguido para Liverpool, Salah remeció las redes un par de veces poco antes del descanso. El artillero egipcio completó su tripleta a los 50.

“Aún no he podido meditar en ello”, respondió el técnico de Liverpool Jurgen Klopp cuando se le pidió en qué sitial pondría el resultado en su carrera. “Ha sido un día muy positivo. Ni idea (si fue la mejor victoria). Ha sido grande”.

“La gente hablará de esto en el futuro. Ciento por ciento seguro, porque es algo que no pasa muy a menudo', añadió.

Las gradas del estadio empezaron a vaciarse mucho antes del final este domingo. Los hinchas del United ya habían expresado su desagrado, abucheando a los jugadores tras el primer tiempo.

Cuando Paul Pogba — la única variante del United al quedar abajo 4-0 al descanso por primera vez en un partido de la Liga Premier — fue expulsado por una plancha con media hora por jugar, la gente se retiró en masa ante una épica humillación.

Adentro, los únicos cánticos eran procedentes del sector donde estaban los partidarios del Liverpool, mayormente mofándose de Solskjaer.

Resta ver cuánto aguanta la paciencia del United por un técnico que dispone de un plantel por el cual se han invertido más de 500 millones de dólares en tres años pero que luce a años luz de conseguir el primer campeonato de la Premier desde el retiro de Ferguson al cabo de conquistar el 13ero.

“Nos han metido muchos goles fáciles y eso es alarmante”, señaló Solskjaer. “Sigo concentrado en que me toca trabajar mañana. Diría que no me había sentido tan mal como hoy'.

Cumplidos nueve partidos en la temporada, el United ha quedado ocho puntos detrás del líder Chelsea y a siete del segundo Liverpool.

Aunque el United quedó segundo la pasada temporada, el campeón Manchester City le sacó 12 puntos para conquistar su quinto título en una década.

“Me tengo fe. Estoy convencido que estamos acercándonos a lo que quiero en el club', dijo Solskjaer. “Nada más que los resultados no han sido muy buenos últimamente”.

La próxima cita del United es una visita a Tottenham el sábado. Los dirigidos por Nuno Espirito Santo se mantiene un punto y una plaza por encima del United tras caer 1-0 ante West Ham. El delantero jamaiquino Michail Antonio anotó el gol a los 72 minutos tras desmarcarse de Harry Kane en el cobro de un tiro de esquina.

En el otro partido dominical, los goles de Youri Tielemans y James Maddison le dieron a Leicester la victoria 2-1 de visita a Brentford.