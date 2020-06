Llega la revolución: Miranda y Kail hablan de Hamilton ahora

En esta foto del 31 de enero de 2018, Lin-Manuel Miranda, a la izquierda, y Thomas Kail asisten a la función inaugural de Shakespeare in the Park _ una puesta de 'La duodécima noche' de Public Works _ en Nueva York. Una versión filmada de la producción original de Broadway de 'Hamilton', de Miranda y Kail, se estrena el viernes 3 de julio del 2020 en Disney Plus.