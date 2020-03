LO ÚLTIMO: Gran Bretaña endurece medidas contra coronavirus

Últimos acontecimientos en la pandemia de coronavirus, que ha infectado a más de 275.000 personas y causado más de 11.300 muertes. El COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los enfermos, pero pueden ser más graves en ancianos o con problemas de salud previos. Más de 88.200 personas se han recuperado, principalmente en China.

___

LONDRES — El gobierno británico ha intensificado su respuesta frente al nuevo coronavirus al pedir a 1,5 millones de personas enfermas y vulnerables que permanezcan en sus casas y eviten contacto con otra gente durante al menos durante 12 semanas.

El gobierno señaló que las personas con ciertos problemas de salud _como los receptores de trasplantes de órganos, pacientes con fibrosis quística, con leucemia o cáncer de médula, así como quienes estén tomando medicamentos inmunosupresores_ deberán aislarse a fin de “protegerse ellos mismos” de la propagación de la pandemia.

Una alianza de agencias públicas, las fuerzas armadas, minoristas de alimentos y voluntarios se encargarán de las entregas especiales de comestibles y medicamentos.

La medida fue anunciada después que el primer ministro Boris Johnson advirtiera que se ha acelerado la propagación del virus. Señaló que el sistema de salud de Gran Bretaña podría quedar “completamente rebasado” sin un “esfuerzo nacional heroico y colectivo” de aislamiento social para lentificar la propagación.

Gran Bretaña tiene 5.018 casos confirmados del virus y 233 muertes, un incremento de más de 50 fallecimientos respecto del día anterior.

___

MOSCÚ — El Ministerio de Defensa ruso se dijo listo para enviar vía aérea a sus equipos médicos ambulantes y equipamiento de desinfección a Italia para ayudar a hacerle frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

El Ministerio emitió el comunicado después de una conversación telefónica realizada el sábado entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro italiano Giuseppe Conte en la cual Putin ofreció enviar personal militar médico y equipo a Italia para frenar la propagación del COVID-19.

De acuerdo con el Ministerio, sus aviones de transportes se encuentran listos para trasladar ocho grupos médicos ambulantes, así como equipo médico y camiones para desinfección con aerosol a Italia.

El ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu conversó con su homólogo italiano Lorenzo Guerini, quien dijo que Italia estaría preparada para recibir los aviones rusos a partir del domingo.

___

ROMA — Luego que el gobierno italiano no atendiera su petición de prevenciones más enérgicas ante el coronavirus, el gobernante de la región de Italia más asolada por el COVID-19 perdió la paciencia y ordenó la aplicación de severas medidas por cuenta propia.

El gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, ordenó el sábado por la noche que los hoteles retiren a todos sus huéspedes en un plazo de 72 horas y que los supermercados revisen las temperaturas a los clientes antes de permitirles el ingreso. Fontana también prohibió todos los deportes o ejercicios al aire libre, incluso si las personas los practican a una distancia segura unos de otros.

Horas antes, el alcalde de Milán, el centro financiero de Italia y la principal ciudad de Lombardía, advirtió que las autoridades municipales sancionarán a los pocos ciudadanos que no respeten la restricción nacional de mantenerse encerrados en sus casas.

Por antes, la televisión italiana reportó que el padre de un joven conocido como el primer caso en Italia se encuentra entre los 62 fallecidos a la fecha en el brote ocurrido en Castiglione d'Adda, una de las 10 localidades lombardas que fueron las primeras en ser puestas en cuarentena en el norte del país.

El hijo del hombre, de 38 años, se recupera después de permanecer en condición crítica varias semanas, aunque ha mejorado notablemente.

Italia suma más de 53.500 casos del nuevo coronavirus.

__

ESTAMBUL — Turquía anunció la muerte de otros 12 pacientes a causa del coronavirus, con lo que la cifra total a nivel nacional llegó a 21.

El ministro de Salud, Fahrettin Koca, dijo en Twitter que el número de infectados con el COVID-19 se ha elevado a 947, de los que 277 fueron detectados el sábado.

El ministro también anunció la distribución por todo Turquía de un equipo para efectuar la prueba de manera rápida, en 15 minutos.

Ankara adoptó el sábado sus medidas más estrictas a la fecha al prohibir que las personas mayores de 65 años y quienes parezcan enfermedades crónicas salgan de casa.

___

BERLÍN — La canciller alemana Angela Merkel fue vista el viernes realizando compras, abasteciéndose de artículos básicos para el fin de semana en un supermercado de su localidad.

Merkel ha pedido a los alemanes que permanezcan en casa y practiquen el distanciamiento social para ayudar a superar el brote del nuevo coronavirus.

El periódico sensacionalista Bild informó el sábado que Merkel llenó un pequeño carrito de compras con jabón, cerezas en conserva y papel higiénico. El periódico también publicó fotografías en que se ve lo que parecen cuatro botellas de vino.

___

PARÍS — El Ministerio de Salud de Francia informó que el país “se desarrolla con rapidez hacia una epidemia generalizada en el territorio” en cuanto al COVID-19.

Según el Ministerio, las actuales medidas de contención en Francia, vigentes desde el martes y durante 15 días, podrían ser renovadas dependiendo “del cumplimiento de la contención por parte de la población”.

El Ministerio francés agregó que han sido detectadas formas severas del nuevo coronavirus incluso en adultos jóvenes: 50% de las personas hospitalizadas en cuidados intensivos tienen menos de 60 años.

___

NUEVA YORK — La Administración Federal de Aviación reanudó los vuelos a los aeropuertos de la zona de Nueva York y Filadelfia luego de una suspension de unos 30 minutos debido a la falta de personal en un centro de control del tráfico aéreo regional.

La agencia había alertado el sábado a los controladores aéreos a que detubieran “todas las partidas” hacia los aeropuertos Kennedy, La Guardia, Newark y otros de la región.

La directiva afectó también al Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

La suspensión se levantó después de aproximadamente 30 minutos. Inicialmente se advirtió a los controladores de tránsito aéreo que podría durar varias horas.

___

SAN JUAN, Puerto Rico — Puerto Rico informa de su primera muerte por COVID-19.

El departamento de Salud dijo que la víctima era una anciana italiana que llegó en el crucero Costa Luminosa al territorio estadounidense semanas atrás.

Las autoridades dicen que 21 personas dieron positivo y otras 71 aguardan los resultados.

La policía ha citado a más de 120 personas por violar un toque de queda impuesto días atrás para ayudar a frenar la propagación.

___

WASHINGTON — La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la primera prueba rápida de coronavirus, que otorga resultados en aproximadamente 45 minutos.

Una portavoz de la FDA confirmó la aprobación después de un anuncio de Cepheid, una compañía de diagnóstico molecular de Silicon Valley.

Puede tomar al menos unos días obtener resultados de las pruebas actuales de coronavirus, que generalmente se envían en lotes a laboratorios de referencia, dijo el doctor David Persing, director médico y tecnológico de la compañía.

Cepheid dijo que comenzará a enviar sus pruebas la próxima semana.

___

MADRID — España registró cerca de 5.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y es ya el tercer país más afectado del mundo por detrás de China e Italia.

Las autoridades sanitarias reportaron el sábado que el número total de pacientes de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, alcanzó los 24.926, desde los 19.980 del día anterior. En total, hay 1.326 personas muertos, desde los 1.002 del viernes. Más de 1.600 pacientes estaban internados en unas unidades de cuidados intensivos que, según las autoridades, estaban al límite de su capacidad. Madrid es la región más afectada con cerca de 9.000 casos.

España está cerca de cumplir su primera semana de confinamiento, que incluye restricciones de movimiento y cierre de negocios, mientras los hospitales y las residencias de ancianos soportan la mayor carga del brote. Las autoridades reconocieron que esperan que los contagios sigan aumentando antes de que estas medidas puedan revertir la tendencia.

___

MOSCÚ — Los obreros trabajaban a destajo para construir un centro con capacidad para cientos de pacientes de coronavirus, dijo el teniente de alcalde de la capital rusa. Se espera que el edificio está completado en un mes.

En el lugar, que está a unos 40 kilómetros (25 millas) del centro de Moscú, se colocaron carteles al estilo de la propaganda soviética pidiendo a los operarios que trabajen a máxima velocidad. Uno muestra al alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, señalando al espectador y el lema 'Obreros. ¡Los minutos cuentan!'.

El centro tendrá capacidad para 500 pacientes, explicó el teniente de alcalde, Andrei Bochkarev, el sábado. Por el momento, Rusia tiene 253 casos de coronavirus.

___

BERLÍN — El estado de Baden-Wuerttemberg, en el suroeste de Alemania, abrió sus hospitales a pacientes de la vecina región del este de Francia que sufre un incremento de casos de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Un vocero del Ministerio de Salud estatal confirmó el reporte publicado el sábado por el Schwaebische Zeitung, que dijo que el gobernador, Winfried Kretschmann, ofreció ayuda a Francia ante la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos allí.

___

LONDRES — Gran Bretaña está por detrás de Italia, España y Francia en cuanto a la propagación del nuevo coronavirus, pero su sobrecargado sistema de salud del país se está resintiendo ya.

El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), financiado por el Estado, tiene alrededor de 4.000 camas en cuidados intensivos y unos 5.000 ventiladores, pero según los expertos son muchos menos de los que se necesitarán cuando repunten los contagios en las próximas semanas.

El jueves, un hospital de Londres declaró temporalmente un “incidente crítico”, que supone que no podía admitir a más pacientes graves. Cifras no publicadas por el NHS a las que tuvo acceso el diario The Guardian, mostraron que el número de casos confirmados de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, en cuidados intensivos en el sur de Londres pasó de 7 el 6 de marzo a 93 el día 17.

Empresas de ingeniería y automotrices están fabricando ventiladores, y el gobierno dijo que estaba realizando grandes envíos de material de protección a los hospitales. Pero algunos médicos dijeron que no confían en recibir los equipos que necesitan para tratar a los enfermos y protegerse del virus.

___

BANGKOK — El gobernador de la capital de Tailandia, Bangkok, ordenó el cierre de los centros comerciales, muy populares en la ciudad, a excepción de sus supermercados y farmacias, para frenar la expansión del coronavirus.

Los restaurantes de los centros comerciales también podrán seguir abiertos, pero solo para pedidos para llevar y entregas a domicilio. Las tiendas de alimentación, además de los puestos de comida y los mercados tradicionales que venden productos frescos seguirán funcionando.

La lista de establecimientos de la capital que tendrán que cerrar hasta el 22 de abril incluye piscinas, campos de golf, centros de tatuaje y recintos de peleas de gallos. Las escuelas, cines, gimnasios y bares ya tenían prohibido abrir.

Las ultimas restricciones coinciden con el anuncio de 89 nuevos casos del virus en todo el país, que tiene ya 411.

___

ATENAS — China envió 18 toneladas de suministros médicos a Grecia, incluyendo cientos de miles de mascarillas quirúrgicas y de protección.

La ayuda llegó en un vuelo de Air China que aterrizó en la capital griega, Atenas, en la mañana del sábado. Parte de la carga, 8 toneladas, es una donación del gobierno chino, con 550.000 mascarillas, y otras 10 toneladas restantes fueron donadas por empresas y organizaciones del país.

La embajadora de Beijing en Grecia, Zhang Qiyue, dijo que su país hará todo lo posible “por ayudar a nuestros amigos en Grecia”. Además, elogió a Atenas por tomar medidas “firmes y oportunas” para frenar la pandemia.

Grecia tiene al menos 495 casos de coronavirus y 10 muertos.

___

JOHANNESBURGO — El número de casos de coronavirus superó los 1.000 en África, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África.

Angola reportó sus primeros contagios y el ministro de Exteriores de Burkina Faso anunció que padece COVID-19, la enfermedad causada por el virus. Al menos 40 de las 54 naciones del continente tiene ahora casos confirmados.

Costa de Marfil dijo que cerrará sus fronteras a partir del domingo mientras que en Etiopía las autoridades electorales discutían el posible impacto de la pandemia en las elecciones generales previstas para más adelante este año.

___

ESTAMBUL — El presidente de Turquía pidió en un mensaje de audio a todos los ciudadanos, especialmente a mayores y enfermos crónicos, que no salgan de sus casas, cuiden su higiene personal y aumenten la distancia social para combatir el coronavirus.

Un funcionario dijo que el anuncio de Recep Tayyip Erdogan fue enviado a todas las empresas de telefonía y llegará a todos los ciudadanos a través de llamadas automatizadas. Esto forma parte de un esfuerzo para aumentar la concienciación entre los ancianos, que pueden no tener acceso a la información que circula por internet. El mensaje se compartió también a través de las redes sociales.

Al menos 670 personas dieron position al COVID-19 en el país y nueve fallecieron.

___

SEÚL — El primer ministro de Corea del Sur “recomendó encarecidamente” el cierre de los centros religiosos, gimnasios y clubes del país durante los próximos 15 días para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

En un discurso televisado para toda la nación el sábado, Chung Se-kyun dijo que el gobierno planea utilizar órdenes administrativas para cerrar las instalaciones que siguen abiertas, pero no logró implantar la obligación de mantener las distancias con otras personas.

El gobierno podría presentar demandas por daños contra las iglesias y negocios si se les relaciona con focos de infecciones tras no aplicar medidas preventivas, agregó.

La provincia de Gyeonggi, que rodea la capital, Seúl, tomó medidas similares y emitió órdenes administrativas que obligan a 140 iglesias y a15.000 karaokes, salas de juegos y clubes a reforzar sus medidas contra el virus.

El gobernador de Gyeonggi, Lee Jae-myung, dijo que estos lugares quedarían clausurados y podrían enfrentar multas de hasta 2.400 dólares si incumplen la norma, que exige asegurar que todo el mundo lleve mascarilla, se desinfecta las manos y mantiene una distancia de seguridad. Estos negocios deben impedir la entrada de cualquiera con fiebre o síntomas respiratorios y llevar un conteo de los nombres de los visitantes, sus puntos de contacto y la fecha de su visita.

Aunque el ritmo de contagios en Corea del Sur se ralentizó desde principios de mes, cuando reportaba cientos de nuevos casos a diario, preocupa el aumento constante de las infecciones en el área metropolitana de Seúl, donde vive alrededor de la mitad de los 51 millones de habitantes del país. Seúl, la provincia de Gyeonggi e Incheon tienen 675 casos combinadas.

___

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable del contenido.