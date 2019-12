Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

2.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

3.- “Nuestra parte de noche” - Mariana Enríquez

4.- “El precio de la pasión” - Gabriel Rolón

5.- “Sidi” - Arturo Pérez-Reverte

6.- “En el huerto de las mujercitas” - Gloria V. Casañas

7.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

8.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

9.- “Terra alta” - Javier Cercas

10.- “Ajuste de cuentas” - John Grisham

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

3.- “El manto” - Marcela Serrano

4.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

5.- “Te regalaré las estrellas” - Jojo Moyes

6.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

7.- “El pintor de almas” - Ildefonso Falcones

8.- “El misterio de Salem’s Lot” - Stephen King

9.- “El instituto” - Stephen King

10.- “Fuego y sangre” - George R.R. Martin

(Fuente: periódico El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

2.- “El miedo del portero al penalti” - Peter Handke

3.- “Carta breve para un largo adiós” - Peter Handke

4.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

5.- “Ajuste de cuentas” - John Grisham

6.- “Los errantes” - Olga Tokarczuk

7.- “El diario de Eliseo. Caballo de Troya” - JJ Benítez

8.- “Algún día hoy” - Angela Becerra

9.- “Terra alta” - Javier Cercas

10.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Terra alta” - Javier Cercas

2.- “El diario de Eliseo. Caballo de Troya” - JJ Benítez

3.- “Alegría” - Manuel Vilas

4.- “Patria” - Fernando Aramburu

5.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

6.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

7.- “Un perfecto caballero” - Pilar Eyre

8.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

9.- “El latido de la tierra” - Luz Gabás

10.- “El instituto” - Stephen King

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- 'The Guardians' - John Grisham

2.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse' - Charlie Mackesy

3.- 'Criss Cross' - James Patterson

4.- 'The Night Fire' - Michael Connelly

5.- 'A Minute to Midnight' - David Baldacci

6.- 'The Institute' - Stephen King

7.- 'Twisted Twenty-Six' - Janet Evanovich

8.- 'Blue Moon' - Lee Child

9.- 'The Rise of Magicks' - Nora Roberts

10.- 'Spy' - Danielle Steel

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “El vendedor de silencio” - Enrique Serna

2.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

3.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

4.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

5.- “Circe” - Madeline Miller

6.- “Hijo de la guerra” - Ricardo Raphael

7.- “El libro salvaje” - Juan Villoro

8.- “El diario de Eliseo” - JJ Benítez

9.- “El caballero de la armadura oxidada” - Robert Fisher

10.- “Sidi” - Arturo Pérez-Reverte

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Secretos de un jardín” - Diego Fischer

2.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

3.- “Heroica” - Marcia Collazo

4.- “Juan Salvador Gaviota” - Richard Bach

5.- “Caos” - Magalí Tajes

6.- “Lo que el viento regresó” - Julio César Castro

7.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

8.- “Ajuste de cuentas” - John Grisham

9.- “El pintor de almas” - Ildefonso Falcones

10.- “El Instituto” - Stephen King

(Fuente: Librerías Bookshop)