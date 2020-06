$!Los afroestadounidenses sufren marginación económica desde hace generaciones

El centro de Washington brilla por su riqueza, pero al estar ahí parado entre la multitud que protesta, Justin Monroe es escéptico de poder ser parte de esa prosperidad.

“Esto simplemente no es para ciertas personas, para muchas ciertas personas”, dice a la AFP este afroestadounidense. “Nosotros no podemos ganar ese dinero. Ellos no quieren que ganemos ese dinero”.

Monroe, de 25 años, es un cocinero de restaurante que perdió su trabajo por el confinamiento del coronavirus y vive en una parte de la capital que está separada por un río del centro, donde se han ubicado muchas oficinas de lujo y los edificios del gobierno.

Considera como una norma y no como una excepción, la violencia policial que provocó que las protestas se extendieran en todo el país.

“No me gustan”, dice refiriéndose a los policías. “No me gusta ver a muchos de mis compañeros de raza recibiendo disparos de la policía”.

La muerte de George Floyd, cuando estaba en custodia de la policía de Minneapolis, condujo a diversas protestas que exigen el fin de la violencia hacia los afroestadounidenses, quienes según estudios, enfrentan un elevado riesgo de morir a manos de las fuerzas del orden.

Sin embargo la desigualdad que enfrentan los afroestadounidenses va más allá de la interacción con la policía: desde los bajos salarios hasta mayores tiempos de desplazamiento, la estructura de la mayor economía del mundo margina de manera profunda a la población negra.

“Los afroestadounidenses han participado siempre de lleno en la economía de Estados Unidos, pero no reciben plenamente” los beneficios, dijo Nicole Smith, jefa de economía del centro de educación y fuerza de trabajo en la Georgetown University.