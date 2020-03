$!Los casos de coronavirus en Italia aumentan 50%

MILÁN (AP) — Las infecciones por el coronavirus en Italia ascendieron 50% el domingo, informaron las autoridades.

El número aumentó a 1.694, un aumento de 50% en cuestión de 24 horas, indicaron las autoridades. Cinco personas más infectadas con el virus han muerto, con lo que ya van 34 fallecidos en Italia, mientras que 83 personas se han recuperado por completo.

Ya se preveía que hubiera un incremento, indicaron las autoridades de salud, pues se requieren unas dos semanas para que surtan efecto las medidas de contención, y también porque en la población italiana hay gran cantidad de ancianos. Aun así, las cifras dejan ver el rápido impacto que el virus está teniendo en Italia, el epicentro del brote en Europa.

“Desafortunadamente, se esperaba esta aceleración”, dijo Giovanni Rezza, director del departamento de enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud. Agregó que será necesario que pase otra semana o cuando menos 10 días hasta que disminuya el ritmo de la propagación del virus.

Numerosos casos de otros países europeos han sido rastreados a Italia, por lo que muchas naciones han emitido advertencias para no visitar los 11 pueblos italianos que han estado aislados desde que el virus surgió ahí el 21 de febrero. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos fue más lejos, al exhortar el domingo a los estadounidenses a no viajar a las regiones de Lombardía y Véneto, y colocó la alerta en el nivel máximo, sólo uno por debajo de la advertencia para no viajar a China, en la que se pide a los estadounidenses salir de ese país.

Las autoridades de turismo dijeron que una advertencia estadounidense previa para toda Italia era potencialmente desastrosa para el sector, que representa el 13% del producto interno bruto en un país reconocido por sus museos, sitios arqueológicos, arquitectura y belleza natural.

Lombardía, donde se encuentra Milán, la capital financiera de Italia, tiene poco más de la mitad de los casos, mientras que Véneto y Emilia-Romagna tienen 15% y 17%, respectivamente. Por el momento, las tres regiones han cerrado las escuelas.

En Véneto y Lombardía, los cierres también han afectado museos, teatros, cines y la mayoría de las oficinas públicas, lo que ha dejado vacías a ciudades como Milán, donde muchas compañías han permitido que sus empleados trabajen desde casa.