$!Los pasos de recuperación de una sobreviviente del COVID-19 de 71 años

“Ahora me estoy sorprendiendo de que puedo hablar y que me entendéis”, añade entre esforzadas inhalaciones.

“Pensaba que iba a morir. Había ratos que me ahogaba tanto que no reaccionaba”, musita con un hilo de voz Rosa María Fernández, una paciente española de covid-19 que, a sus 71 años, tiene que aprender de nuevo a vivir.

El precio de sobrevivir

“Llevar una vida normal”

Además de sentarse, Rosa puede utilizar nuevamente sus manos y está aprendiendo a emplear cubiertos, explica Marta García de Francisco, especialista en terapia ocupacional de 39 años.

“Se está observando que muchos pacientes están perdiendo la autonomía y la capacidad de volver a manejar las manos como hacían antes, para poder vestirse o simplemente poder llevarse la cuchara a la boca”, señala.

“Puede ser por el problema de la inmovilización de la UCI, que crea una debilidad muscular, o por problemas neurológicos que se están viendo en pacientes que han pasado la covid-19”, apunta.

También están trabajando la estabilidad de su torso para que pueda llegar a levantarse y vestirse por sí misma.

Pero desconocen todavía cuándo podrá abandonar el hospital.

“Vamos semana a semana. Igual que pudo ir a planta y ahora vemos cómo se puede sentar, lo siguiente es ver cómo se puede poner de pie o cómo hace su día a día de aseo, vestido, comida”, dice el doctor Juárez.

“Hay que hacerla cada vez más independiente, para eso es el servicio de rehabilitación”, añade.

Después de rozar la muerte, Rosa solo piensa en “llevar una vida normal”.

“Ahora, cuando veo mejorías cada día, estoy mejor. No estoy perfecta, pero estoy mejor”, reconoce.

“Llevo dos meses y lo que me queda, porque todavía no me he curado de esto”.