Los Pumas, de héroes a villanos tras la muerte de Maradona

BUENOS AIRES (AP) — La Unión Argentina de Rugby le revocó la capitanía del seleccionado a Pablo Matera y lo suspendió junto a otros dos jugadores por comentarios discriminatorios y xenófobos publicados años atrás en sus redes sociales.

Las sanciones trascendieron la noche del lunes en medio de la polémica por el austero homenaje que le rindió el equipo al astro futbolístico Diego Maradona tras su muerte.

Los tres jugadores se encuentran en Australia a la espera del encuentro ante el local el sábado por el torneo Tres Naciones.

La UAR dijo en un comunicado que su mesa directiva resolvió “revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga un nuevo capitán. En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria”.

Matera, quien debutó como internacional en 2013, cerró su cuenta en Twitter y se declaró “avergonzado” en Instagram por los mensajes.

“Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no me imaginaba en quién me iba a convertir”, escribió Matera.

Los Pumas pasaron de héroes a villanos, 15 días después del primer triunfo de su historia ante los All Blacks. Primero fueron cuestionados por el austero homenaje que le rindieron a Maradona por su fallecimiento, y luego vino el escándalo por los mensajes xenófobos en las redes sociales.

Los jugadores se presentaron con una cinta adhesiva negra a modo de brazalete al salir a jugar contra los All Blacks el sábado, el único gesto que tuvieron tras la muerte del astro el pasado miércoles.

Su homenaje contrastó con el que protagonizaron sus rivales neozelandeses. Previo al encuentro que ganaron 38-0, los All Blacks le ofrendaron a Los Pumas una camiseta negra con el 10 y el apellido Maradona en el dorsal al iniciar el tradicional ritual del Haka.

Previamente, Los Pumas habían vencido 25-15 a los All Blacks en Sydney, en su primer duelo del torneo.

Las criticas obligaron al plantel argentino a pedir disculpas públicas el lunes, pero en medio de la polémica trascendieron en Twitter y otras redes sociales mensajes contra la colectividad de bolivianos, paraguayos, gays, empleadas domésticas y judíos publicados hace casi una década.

Los jugadores involucrados reconocieron la veracidad de las publicaciones y pidieron perdón por segunda vez el mismo día.

“Si bien los mensajes fueron expresados entre 2011 y 2013 y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas, desde la Unión Argentina de Rugby condenamos cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen, representen a nuestro país”, concluyó la UAR.

“Nos sentimos muy apenados por cómo se sintieron después del homenaje (a Maradona). Les pedimos disculpas, también a la familia si en algún momento se sintió ofendida”, había expresado Matera más temprano cuando todavía era capitán, en un mensaje grabado y difundido en las redes sociales.

No obstante, el jugador aclaró que “Diego fue para nosotros una persona sumamente importante, siempre nos apoyó y nos acompañó”, y enfatizó que “para los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay y nos marcó a todos”.

Maradona, el mejor futbolista argentino de la historia y capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986, murió el miércoles a los 60 años de un paro cardíaco.

Su muerte consternó no sólo a los amantes del fútbol sino también de otras disciplinas por el incondicional apoyo que Maradona siempre brindaba a los seleccionados albicelestes, incluso al de rugby.

Por ejemplo, el seleccionado argentino de básquetbol salió a jugar ante Chile por las eliminatorias para la Americup 2022 con la camiseta número 10 y el apellido Maradona en la espalda.

Al final del mensaje, Matera destacó que Maradona “nos deja un legado que queremos representar y seguir adelante, tenemos un partido más este sábado (ante Australia), en el cual vamos a tenerlo muy presente y vamos de dejar todo por la camiseta”.