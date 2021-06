$!Los Suns se preparan para otro juego sin Paul

PHOENIX (AP) — Incluso en una arena repleta con 16.583 ruidosos aficionados, el base de los Suns Cameron Payne podía sentir el silencio.

De cualquier forma, Phoenix encontró el camino al triunfo en el primer juego de la Final de la Conferencia Oeste al derrotar sin 120-114 a los Clippers de Los Ángeles sin contar con Chris Paul y su vocal liderazgo.

Pero no hay duda que la ausencia de Paul no es lo ideal mientras los Suns intentan llegar a la Final de la NBA por primera vez desde 1993. El jugador de 36 años ha estado en los protocolos de salubridad de la liga desde el miércoles y no se sabe cuándo podrá volver.

El segundo juego es el martes en Phoenix.

Si Paul no puede volver, el silencio persistirá.

“Es una locura”, reconoció Payne tras el juego del domingo. “(Paul) habla en la cancha, fuera de ella, en los tiempos fuera, en la banca, fuera de ella, grita, corre en la cancha y no tener su voz, fue extraño”.

Los Clippers lidian con sus propios problemas: el coach Tyronn Lue confirmó el lunes que no contarán con el dos veces MVP de la Final Kawhi Leonard por cuarto juego consecutivo debido a una lesión en la rodilla.

BOOKER VS. GEORGE

El juego 1 se convirtió en un entretenido duelo entre Booker y el alero de los Clippers Paul George. Los dos intercambios tiros importantes, particularmente en el tercer periodo, pero Booker continuó anotando en el cuarto periodo.

Booker consiguió el primer triple-doble de su carrera con 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. George lideró a los Clippers con 34 unidades.

“Al defender a Devin Booker desde la parte superior de la cancha, le dimos mucho espacio para atacar cerca de la canasta”, reconoció Lue.

SIN MORRIS

Los Clippers tienen otros problemas de lesiones. El veterano alero Marcus Morris sólo disputó 21 minutos el domingo debido a una dolencia en la rodilla y está en duda para el juego 2.

Morris ha sido parte importante en la ofensiva y la defensiva esta temporada y promedió 13,2 unidades por partido en la serie de segunda ronda ante el Jazz de Utah. Lue indicó que Morris recibe tratamiento continuo.

TIRA Y ANOTA

El alero de los Suns Deandre Ayton continúa con su gran postemporada. La primera selección del draft de 2018 ha sido eficiente en la ofensiva con 15,6 tantos por encuentro y encestando el 71,6% de sus tiros de campo.

LIDIAR CON LAS DESVENTAJAS

Si algo se necesita saber sobre la versión de este año de los Clippers es que una desventaja de 1-0 en la serie no les preocupa.

Los Ángeles llegó a estar en desventaja 2-0 en ambas series ante los Mavericks de Dallas y el Jazz de Utah. Los Clippers se recuperaron y vencieron en 7 duelos a los Mavericks y en 6 al Jazz.