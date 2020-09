Luis Enrique: 'El objetivo es ir a ganar todos los partidos'

Redacción deportes, 2 sep (EFE).- Luis Enrique, seleccionador español, se mostró ambicioso en su regreso al cargo y, en vísperas del estreno en Liga de Naciones ante Alemania, aseguró que 'el objetivo es ir a ganar todos los partidos', con un estilo definido.

'El objetivo es empezar el primer partido de la Liga de Naciones con la clara intención de ir a ganar todos los partidos. Es el objetivo que me marco como seleccionador e intento convencer de ello a los jugadores. No tenemos tantos partidos como para permitir derrotas, hay que afrontarlos con la idea de ganarlos todos', aseguró en rueda de prensa.

El torneo lo arranca con una selección renovada y repleta de jóvenes jugadores. 'No me preocupa en absoluto', reconoce, 'unos van cumpliendo años, otros se retiran o juegan en ligas menores y yo como seleccionador busco soluciones'. Defendió Luis Enrique el éxito de 'las categorías inferiores' como la base para dar el salto a la absoluta. 'Están ganando títulos y el fútbol español está a alto nivel', dijo.

Para Luis Enrique por encima de la edad o la experiencia manda su 'idea futbolística' y los jugadores que mejor 'se adaptan' a ella. 'Tengo un gran grupo de jugadores y los que han venido anteriormente pueden volver, no cierro las puertas a nadie. Hay que ser claro, directo y a por los resultados sin excusa que valga'.

Reconoció el seleccionador que la demarcación que más pruebas se están haciendo desde el adiós de Gerard Piqué es la de central y encontrar una pareja a Sergio Ramos. 'El culpable quizás sea yo porque es la posición en la que más exijo a mis jugadores. Ser central en un equipo con mi idea futbolística es complicado, tienes que ser muy bueno atacando y defendiendo, es el puesto más exigente'.

Menos problemas encuentra el técnico asturiano en la portería, donde no quiso resucitar el debate entre Kepa y De Gea. 'Estoy acostumbrado al tema de la portería y creo que los tres porteros que han venido y sumo a Pau que lo hizo bien cuando jugó, no me supone un problema. Gracias a los medios están acostumbrados a aguantar críticas y los veo súper preparados para jugar con la selección', defendió.

Lamentó Luis Enrique la situación por la pandemia del coronavirus que 'ha condicionado todo desde el principio' y representa una 'dificultad añadida', aunque reconoció que le 'consuela' ver a todos los seleccionadores con sus mismos problemas. Entre ellos el alemán que no contará con el núcleo duro del Bayern Múnich campeón de Europa.

'Alemania es una potencia europea aunque viene de una época de renovación. Vemos el perfil de sus jugadores y su potencial y será una de las favoritas en la Liga de Naciones y en la Eurocopa. Jamás me atrevería a quitarle ese cartel', valoró.

Entrando en el estilo que quiere para la selección española, Luis Enrique dejó claro que siempre será valiente y ofensivo. 'Mi trayectoria muestra el fútbol que persigo y mis intenciones. En la selección ya se pudo ver los pocos partidos que estuve. Debuté en Wembely contra Inglaterra y España no salió a especular en ningún momento. Mañana haremos igual, a atacar más que el rival, es una idea de la que estoy plenamente convencido y con la que hemos conseguido resultados'.

'El estilo asociativo que siempre he intentado es presionar arriba, tener el balón, pero no me gustan los partidos de ida y vuelta aunque sea bonito para el aficionado. Me gusta tener controlado el partido, hacer muchas ocasiones y no recibirlas. Para un partido de ida y vuelta elegiría otro tipo de jugadores, pero tengo a los que juegan como me gusta. Frenesí cuando queramos nosotros y no cuando lo quiera el rival', sentenció. EFE