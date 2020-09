Luis Enrique: 'Me pone ver a mi equipo salir a por el partido sin especular'

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- Luis Enrique Martínez, seleccionador español, elogió la actitud de sus jugadores para buscar el empate hasta el final ante Alemania y acabar firmándolo en el último segundo, y aseguró que le 'pone' ver que sus jugadores salen 'a por el partido sin especular' ni mirar el nombre del rival.

'Lo que me pone es ver a mi equipo desde el principio salir a por el partido sin especular ni mirar si juega en Alemania o en Gijón, ver la actitud de no rendirse, pensar que hasta el último minuto puede empatar. Ha habido desajustes pero con un coraje y una intención de hacerlo y una voluntad maravillosa. Me habría fastidiado no empatar porque los jugadores se lo merecían', dijo.

El buen partido de David de Gea sirvió para que Luis Enrique realizase una defensa del portero. 'Cuando comete un fallo todos le miramos las cosquillas, así que cuando hace un partido como el de hoy hay que hacerle la ola. De estos hace muchos en la Premier y estaría bien que mañana fuese portada diciendo 'vaya porterazo que tenemos''.

Aunque reconoció que no tenía clara su titularidad al inicio de la concentración. 'Cuando llego a la selección tengo una idea establecida que nunca se cumple porque me fío de las sensaciones, de lo que veo cuando hablo con ellos y de lo que me transmiten pequeños detalles en los entrenamientos. Hubieran podido jugar cualquiera de los tres, exijo mucho a los porteros'.

Igual de satisfecho se mostró Luis Enrique con el nivel físico mostrado por sus jugadores. 'Me esperaba una respuesta positiva pero no me ha dejado de sorprender el ritmo tan alto de las dos selecciones en la primera parte. Era de otra altura de temporada. Muy contento aunque no hubiéramos marcado en el último minuto porque la idea de ir a por el rival se ha cumplido. Lastima no poder empatar diez minutos antes porque podíamos haber dado la vuelta', opinó.

Coincidió con Sergio Ramos que 'hay muchas cosas que mejorar', pero se quedó con lo positivo. 'A nivel físico es inicio de temporada y en el momento que se mejore físicamente se mejora todo. A nivel táctico he podido ver muchas cosas en la presión, hemos ido a por el partido desde el inicio, da igual el rival y el campo donde juguemos que vamos a ser superiores, hemos tenido más ocasiones que el rival y ellos han aprovechado la de Timo, hemos insistido más y arriesgado. Es justo el resultado y estoy contento por los jugadores'.

Por momentos lamentó la falta de pegada que se corrigió en el último segundo. 'Lo que tenemos que hacer es seguir mejorando aspectos importantes en el juego. La primera parte me ha gustado mucho, he alucinado con el ritmo y me gustó Alemania, es una selección muy potente con medio del campo con altísimo nivel'.

'Lastima que tuvimos alguna ocasión muy clara de Rodrigo para adelantarnos en el marcador. Cuando marcan deciden retroceder y nosotros hicimos un fútbol más efectivo, con ganas de todo el equipo hasta el último minuto'. EFE