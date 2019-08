$!Madre dominicana denuncia que varios hospitales se negaron a sacarle bebé muerto que cargaba en su vientre

Melissa Fernández, una madre dominicana de 22 años, denunció ayer miércoles que médicos del hospital Presbiteriano y sus clínicas Allen Pavilion, en la calle 218 y en el 221 de la avenida Audubon, se negaron a sacarle el bebé muerto que llevaba en el vientre desde hace días alegando que no era una emergencia y que no tenía infecciones y que, oor tanto, no estaba en riesgo.

La joven, acompañada por su madre Yadira Rafaelina Fernández, señaló que teme por su vida y porque mientras ella sufre también tiene que enfrentar la indolencia de los doctores en los hospitales, donde en varias ocasiones su clamor no fue escuchado.

La madre, quien denunció el hecho a través de la red social Facebook, dijo que ella no entendía el porqué los médicos tenían que esperar que a su hija le dieran infecciones si el feto sin vida llevaba varios días en el vientre.

Relató que en la clínica de la avenida Audubon le dijeron a ella y a su hija que allí no hacen ese tipo de procedimiento y las remitieron de nuevo al hospital Presbiteriano de la calle 168 y avenida Broadway en el Alto Manhattan.

Fernández expresó que el saber que andaba con su bebé muerto en el vientre le ha causado problemas emocionales y que no se siente mentalmente bien. Sin embargo, el doctor Juan Tapia Mendoza explicó que en esos casos no se trata de una emergencia a menos que la madre sufra sangrados profusos o infecciones.

Tapia aclaró que esa situación no es peligrosa, sino que generalmente concluye igual que un parto normal con una inducción en cualquier hospital o centro de obstetricia.

Asimismo, confirmó que ayer miércoles la joven iba a ser sometida al procedimiento de extracción del bebé en el Hospital Montefiore si su caso fuese de urgencia. De lo contrario, la inducción será programada para el viernes 02 de agosto.

“Lamentablemente la realidad de la vida en que hoy en día estamos viviendo es que todo trabaja por un interés sin importar la seguridad humana, es triste ver cómo las clínicas y hospitales sólo ven el beneficio de los seguros sin pensar en la vida humana”, escribió la mamá de Melissa en su página Facebook.

La madre de la joven narró que su hija fue a su cita regular al hospital Presbiteriano para hacerse un sonograma en sus 17 semanas de estación y sin tener necesidad de hacerse otro estudio les fueron con el cuento de que el bebé venía con problemas del Síndrome de Down, que el niño tenía un fluido en la espina dorsal y en el cerebro y que era necesario hacer este estudio denominado CVS.