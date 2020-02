$!Maduro dice que Trump se equivoca si cree que él se rendirá

CARACAS (AP) — El presidente Nicolás Maduro afirmó el lunes que su homólogo estadounidense Donald Trump se equivoca si cree que será fácil poner fin a su gobierno socialista, al tiempo que anunció que a partir de ahora se realizarán ejercicios militares continuos.

“Que lo sepa el mundo. Cuando Donald Trump hace dos semanas dijo que iba a aplastar a Venezuela y después expresó que se hará cargo de los venezolanos... está pensando en terrorismo, en violencia, en invasiones, en guerra”, afirmó el mandatario venezolano.

Como parte de una gira internacional dirigida a ejercer más presión sobre Maduro, el líder opositor Juan Guaidó se reunió el 5 de febrero con Trump en la Casa Blanca. Desde ahí el presidente enfatizó el compromiso de Estados Unidos para poner fin a la “violenta y corrupta dictadura” de Maduro.

“No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial”, afirmó el líder del país sudamericano.

Maduro alertó que en la zona noroccidental de la frontera con Colombia supuestamente “hay grupos de desertores, mercenarios, traidores, que se están entrenando para atacar unidades militares de Venezuela”.

“A aquellos aventureros, extremistas, terroristas que buscan con financiamiento gringo y colombiano conspirar contra la paz, toda Venezuela les dice: basta de terrorismo, basta de violencia, basta de conspiraciones”, afirmó.

Hizo sus comentarios un día después de que la Fuerza Armada, con una fuerte presencia de milicias integradas por civiles armados, realizara dos días de ejercicios militares en las principales ciudades del país y centros poblados fronterizos.

Maduro indicó que el pasado fin de semana se confirmó que el sistema de armas de Venezuela está completamente operativo y anunció que los ejercicios militares 'Operación Escudo Bolivariano 2020' seguirán.

“A partir de ahora no avisaremos el día del ejercicio militar ni la región”, sino que horas antes los jefes militares de las distintas regiones del país recibirán las órdenes “para activar toda la fuerza militar, toda la fuerza de milicia y toda la fuerza policial en ejercicios que podrán comenzar en las madrugadas”.

Los ejercicios militares del 15 y 16 de febrero incluyeron el despliegue de mísiles, baterías antiaéreas y radares en las calles en centros poblados. Según el ministro de Defensa, en la acción participaron más de 2,3 millones de milicianos.

Según cifras oficiales, Venezuela cuenta con unos 200.000 militares de carrera y más de 3,77 millones de milicianos, un grupo integrado por militares retirados y civiles armados. Estos últimos incluyen desde amas de casa a estudiantes que simpatizan con el gobierno socialista.