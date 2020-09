Maduro: 'Donald Trump aprobó que me maten'

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este martes que su par estadounidense, Donald Trump, 'aprobó' su asesinato con francotiradores, un plan para el que, aseguró, 'están tratando de mover' a un grupo de tiradores hacia el país suramericano.

'Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando', dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido por la televisión estatal VTV.

'Están tratando de mover un grupo de francotiradores o de comprar unos francotiradores en Venezuela para matarme, Donald Trump lo decidió y lo activó, él no tiene ética', añadió el mandatario.

Maduro hizo la denuncia mientras ofrecía su primera valoración por los indultos que otorgó el lunes a 110 diputados y dirigentes opositores, que se encontraban presos, asilados o en el exilio.

En esa línea, el gobernante venezolano apuntó que ha sido 'víctima de las más brutales de las agresiones' por parte del Gobierno estadounidense, al que acusó de decir 'barbaridades' sobre su ética y conducta.

'(Estados Unidos) le puso (precio de) 15 millones de dólares a mi cabeza', recordó Maduro, luego de que el pasado 26 de marzo el Gobierno de Trump presentara cargos contra el presidente venezolano por presunto narcoterrorismo.

Entonces, Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve a la captura de Maduro, que gobierna Venezuela desde 2013.

Maduro señaló que, pese a tener apuntando a su cabeza el 'fusil' de estas acusaciones, se atrevió a firmar los indultos, que 'indignaron' a muchos de sus simpatizantes.

El pasado 26 de julio, Maduro también acusó al presidente colombiano, Iván Duque, de planear su asesinato con francotiradores.

'Hay grupos que me quieren matar, que están trayendo francotiradores para matarme, desde Colombia (...), está entrenando unos francotiradores allá Iván Duque para matarme', dijo aquella vez el presidente venezolano.

Pero, al igual que hoy, entonces Maduro no ofreció pruebas de sus denuncias. EFE