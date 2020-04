$!Maduro pedirá en la OPEP “precios justos” para recuperar la economía global

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este martes que pedirá en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se celebrará este jueves, que se impongan "precios justos y estables" para el crudo "que permitan la recuperación económica y financiera del mundo" tras la pandemia del COVID-19.



"De manera directa he estado en contacto con gobiernos de Rusia, Arabia Saudita y con todos nuestros socios de la OPEP preparando la videoconferencia del próximo jueves 9 de abril, donde se va a buscar un consenso para la recuperación del mercado petrolero para precios justos y estables que permitan la recuperación económica y financiera del mundo", dijo Maduro durante una reunión con el grupo del Ejecutivo que atiende la pandemia en Venezuela.



"En buen camino"



En su opinión, los países que forman la Oped están "en buen camino" porque "hay buenos criterios" y "sobre la mesa hay propuestas".



"He insistido mucho con nuestros socios de la Oped y con nuestros socios extraopep que tenemos que tener una gran capacidad de negociación, de flexibilidad: oír bien, poner sobre la mesa propuestas clave y avanzar de manera certera", aseguró el mandatario.



Por eso, Maduro se mostró optimista con la videoconferencia del jueves y con los acuerdos de la OPEP+ (países integrantes y aliados) "que devuelvan la estabilidad al mercado petrolero" y de ese modo vuelva "la estabilidad económica y financiera al mundo".



"Lo he dicho y lo repito: desde Venezuela, la estabilidad y la recuperación futura de la economía y las finanzas mundiales dependen de los acuerdos de la OPEP+", afirmó antes de agregar que "a buen entendedor pocas palabras bastan".



Pide que no se desestabilice el mercado



Por todo ello, reclamó a "a los expertos del mundo" que "no se siga jugando más nunca a la desestabilización del mercado petrolero", así como "a golpear" los precios del crudo.



El pasado jueves, Arabia Saudí pidió una reunión de urgencia de la OPEP y sus aliados tras una llamada previa del presidente estadounidense, Donald Trump, al príncipe heredero, Mohamed bin Salman.



El objetivo es el de poner fin a varias semanas de caída en picado de los precios del petróleo por la pandemia de COVID-19 y con el barril de crudo en mínimo históricos.



El Gobierno saudí invitó a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo más sus aliados (OPEP+) a una reunión urgente "con el fin de procurar llegar a un acuerdo justo y recuperar el equilibrio deseado en los mercados de petróleo".



Una recaudación menor que el coste de producción



El petróleo venezolano promedió la semana pasada los 13,74 dólares por barril, un descenso de 2,19 dólares respecto a la semana anterior, que continua debido a la fuerte caída de la demanda por las restricciones en los desplazamientos que se han ordenado en los distintos gobiernos del mundo para frenar la pandemia de la COVID-19.



Este precio de venta es similar a la que registró el país sudamericano en 1999, cuando promedió los 17 dólares en medio de un mercado que, entonces, enfrentaba la sobreoferta.



Según expertos consultados por Efe, el costo promedio de producción de la cesta venezolana supera los 18 dólares por barril.