Mandalorian, una nueva esperanza para Star Wars en Disney+

LOS ANGELES (AP) — ¿Nunca habían oído hablar del Mandalorian? No son los únicos.

El actor chileno Pedro Pascal tampoco lo había hecho cuando empezó a conversar con Jon Favreau y Dave Filoni sobre una ambiciosa nueva serie de 'Star Wars' que se convertiría en una de las más importantes ofertas del nuevo servicio de streaming de Walt Disney Co., Disney Plus, que debuta el 12 de noviembre.

Pero Pascal, conocido por el papel de Oberyn Martell en 'Game of Thrones' (“Juego de tronos”), supo que su personaje de Mandalorian se parecía mucho al de Boba Fett y eso era suficiente. El estoico cazador de recompensas detrás del casco, que fue presentado por primera vez en 'The Empire Strikes Back' (“El imperio contraataca”), se volvió un favorito de los seguidores de culto y casualmente era uno de los muñecos coleccionables preferidos de su infancia. Cuando salió de la reunión y quiso compartir la noticia, apenas pudo articular palabra.

'Estaba como, 'Ellos quieren que sea — no es Boba Fett, pero es como, ¿te acuerdas? Quieren que sea el tipo más chévere de Star Wars, ¿sabes?'', dijo Pascal, canalizando su energía de ese día. 'Fue un gran momento geek'.

Pascal y todo aquel que se esté preguntando cómo habrían obviado este concepto de Mandalorian pueden quedarse tranquilos: es una palabra que ni siquiera se menciona en la trilogía original. Pero la idea vino directamente del propio George Lucas. El cineasta imaginó una raza de pueblos guerreros llamada Mandalore que terminó simplificándose en un personaje en las películas: Boba Fett. La literatura de 'Star Wars' y series como 'The Clone Wars' ayudaron a mantener vivo al Mandalorian a lo largo de los años, y éste reemergió cuando Disney y Lucasfilm empezaron a pensar en ideas no relacionadas con Skywalker para el nuevo servicio de streaming, donde probablemente tenga su mayor audiencia hasta la fecha.

Favreau, el director de las nuevas versiones de 'The Lion King' (“El rey león”) y 'Jungle Book' (“El niño de la selva”), fue reclutado como productor ejecutivo y guionista para 'The Mandalorian', que transcurre en el Borde Exterior de la franquicia cinco años después de 'Return of the Jedi' (“El retorno del Jedi”), y 25 años antes de los acontecimientos en 'The Force Awakens' (“El despertar de la fuerza”). La serie de ocho episodios, que se irán estrenando semanalmente, sigue al personaje principal en sus aventuras como cazador de recompensas.

El mundo a su alrededor está lleno de personajes sórdidos y misteriosos, como Greef Carga, interpretado por Carl Weathers, quien lidera un sindicado de cazadores de recompensas, y la exsoldada Cara Dune, encarnada por Gina Carano. Al igual que con todas las propiedades recientes de Star Wars, los detalles se mantienen con el mayor hermetismo posible.

'Tuve que cortarme un dedo y firmar con sangre que no contaría nada al respecto, ni siquiera que lo estaba haciendo, que era parte de esto. Ellos son muy protectores de Star Wars, de las historias, del Mandalorian, de la marca, y tiene sentido', dijo Weathers. 'Todos nosotros también queremos protegerlo'.

Pero según las primeras imágenes disponibles y la naturaleza del oficio de un cazador de recompensas, 'The Mandalorian' sí parece ser un poco más oscura que la historia promedio de Star Wars. Ha sido descrita como un western, dejando abierta la posibilidad de que los personajes principales sean buenos, malos, o un poquito de ambos.

'Podemos ser jalados en cualquier dirección, cualquiera de nosotros', dijo Carano. 'Incluso cuando comienzas el camino con el Mandalorian, no estás seguro de qué lado estás'.

Pascal coincidió en que la idea era ambiciosa.

'El bien y el mal son tan perfectamente separados en el mundo de Star Wars, y en este es como que estamos más en el centro', dijo Pascal. 'Hemos pasado esos límites y esas definiciones tan lineales y específicas'.

Aunque ya ha habido otros proyectos de Star Wars hechos para televisión, en su mayoría fueron animados. Así que cuando se estrenaron los primeros avances de 'The Mandalorian' con actores reales, muchos observaron lo mucho que parecía una película, o que encajaba perfectamente junto a cintas derivadas de 'Star Wars' como 'Rogue One' o 'Solo'. Un presupuesto reportado de 15 millones de dólares por episodio tampoco hizo daño.

También es un gesto de inversión en una nueva fase del uinverso Star Wars bajo Disney. La saga de Skywalker está llegando a su fin con 'The Rise of Skywalker' (“El ascenso de Skywalker”), que se estrena el 20 de diciembre, y la próxima trilogía cinematográfica está atravesando su propia reestructuración tras la noticia de que sus supervisores, los showrunners de 'Game of Thrones' David Benioff y D.B. Weiss, se han distanciado de Lucasfilm.

Pero 'The Mandalorian' podría ayudar a reducir la brecha mientras se trama el futuro. Y Favreau ya está listo para trabajar en una segunda temporada.

La participación de Favreau y Filoni, quien dirigió el piloto y ha estado detrás de las series de 'Star Wars' 'The Clone Wars' y 'Star Wars Rebels', tiene a todos confiados en el producto.

'Ellos son los fans de Star Wars', dijo Carano. 'Esto está hecho para (los fans) porque dos de ellos lo están haciendo'.

