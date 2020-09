Marcelo Claure: 'El objetivo es llevar al Girona a Primera División'

Girona, 1 sep (EFE).- El empresario boliviano Marcelo Claure, nuevo accionista del Girona FC, admitió este martes que el objetivo, a corto o medio plazo, es devolver al equipo a LaLiga Santander, la Primera División española.

'No será fácil. Porque la de Segunda es la quinta o la sexta liga más competitiva de Europa. Pero es nuestra aspiración. Y no vamos a parar hasta lograrlo. No estamos conformes con ser un equipo de Segunda', manifestó.

Claure adquirió hace cuatro días el 35% de las acciones del Girona y se unió así como propietario del club al City Football Group (47%) y al Girona Football Group de Pere Guardiola (16%). Estar tarde dio una conferencia de prensa desde Aspen (Estados Unidos), para explicar cuál será su implicación en el proyecto.

El objetivo, insistió, es regresar pronto a la máxima categoría del fútbol español -'el sueño de toda la familia del Girona', subrayó- y a largo plazo, 'que el equipo se estabilice y se mantenga en Primera División'.

En este sentido, Marcelo Claude reconoció que perder la final del 'play-off' de ascenso ante el Elche, en el último suspiro, ha sido difícil de digerir: 'Quedarnos tan cerca, y haber caído de una forma tan cruel, ha sido un golpe muy duro, doloroso, pero no cambia nada. Estos golpes te hacen más fuerte, y el objetivo continúa siendo exactamente el mismo: subir a Primera'.

El empresario boliviano, de 49 años y CEO de Softbank Group International, es el presidente del Inter Miami CF de la MLS estadounidense y del Club Bolívar de su país.

Ahora, está 'feliz e ilusionado' por haber podido hacer realidad su sueño de invertir también en un club español. 'Me asocio con el Girona porque tiene todos los ingredientes necesarios para ser un gran equipo en España', aseguró.

Asimismo, Claure admitió que quiere 'estar involucrado con el Girona y el City muchos años' y recalcó que no desea ser 'un inversor más'.

'Quiero formar parte de este ambicioso proyecto y aportar mi granito de arena. Estoy totalmente comprometido para hacer las inversiones necesarias para cumplir todos los objetivos deportivos que nos hemos marcado. El fútbol necesita inversión, pasión y ambición, y esto es lo que puedo aportar', resumió. EFE

