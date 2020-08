Marlins salen de hotel en Filadelfia rumbo a Baltimore

MIAMI (AP) — La primera parte de la gira de pesadilla de los Marlins esta temporada finalmente culminó el domingo.

Los Marlins salieron de Filadelfia, donde habían quedado varados al cumplir una cuarentena de una semana, tras su primera serie de la campaña regular, debido a un brote de coronavirus que afectó a la mitad del equipo.

Con los jugadores contagiados en Miami al ser traslados en buses con camas, los Marlins sanos viajaron a Baltimore, donde volverían a jugar el martes.

Por segundo día seguido, los Marlins no registraron casos positivos en sus jugadores y empleados en Filadelfia, según informó una persona al tanto de la situación. La persona habló el domingo con la Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que los detalles sobre las pruebas no han sido divulgados públicamente.

Los Filis de Filadelfia recibieron los resultados de las pruebas de COVID-19 recolectadas el sábado, y tampoco se dieron positivos. El equipo tenía previsto entrenar el domingo en el Citizens Bank Park con miras a retomar la temporada el lunes con una visita a los Yanquis de Nueva York.

Miami no juega desde el 26 de julio en Filadelfia debido a un brote en su expedición. Los jugadores y personal de los Marlins contagiados salieron el viernes de Filadelfia en buses con camas rumbo a Miami para seguir la cuarentena. El resto del equipo sigue aislado en un hotel de Filadelfia.

También el domingo, el primera base de Cincinnati Joey Votto fue colocado en la lista de lesionados previo al inicio de una doble cartelera en Detroit. Los Rojos no dieron un motivo por la ausencia, pero especificaron que el seis veces ‘All-Star’ no está en la lista de lesionados de 10 días.

Votto, 36 años, batea para .259 con dos jonrones y cinco impulsadas en siete juegos esta temporada.