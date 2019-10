Marriage Story, Farewell, Gems lideran nominaciones a Gotham

NUEVA YORK (AP) — 'Marriage Story' (“Historia de un matrimonio”) de Noah Baumbach, 'The Farewell' de Lulu Wang y 'Uncut Gems' de los hermanos Safdie encabezan las nominaciones a los premios Gotham con tres menciones cada una, incluyendo mejor película.

El Independent Film Project, que otorga los galardones, anunció el jueves los candidatos para la ceremonia del 2 de diciembre. La gala de los Gotham es una de las primeras paradas en la temporada de premios de Hollywood. Se enfoca completamente en el cine independiente y los ganadores son elegidos por votación de periodistas y cineastas.

'Marriage Story' también le mereció nominaciones al actor Adam Driver y al guion de Baumbach. 'The Farewell' fue postulada además por el guion de Wang y la actuación protagónica de Awkwafina. Y 'Uncut Gems' recibió postulaciones para los actores Adam Sandler y Julia Fox, esta última como actriz revelación.

La categoría de mejor película la completan 'Hustlers' (“Estafadoras de Wall Street”) de Lorene Scafaria y 'Waves' de Trey Edward Shults.

La distribuidora independiente A24 dominó los premios con 14 nominaciones, incluyendo tres para 'The Last Black Man in San Francisco'.