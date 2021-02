$!Marsella suspende a Villas-Boas por ofrecer su renuncia

El Olympique de Marsella decidió suspender el martes a su técnico Andre Villas-Boas, luego que éste presentara su renuncia debido a sus diferencias con la directiva del club francés por la política de fichajes.

Villas-Boas ofreció permanecer al mando si le rechazaban el pedido de dimisión, pero Marsella reaccionó indignado por su pronunciamiento público.

En una rueda de prensa, el ex técnico de Chelsea y Tottenham se expresó en contra de la adquisición del volante Olivier Ntcham, a préstamo del Celtic escocés.

“El mercado cerró con la llegada de un nuevo jugador', señaló el entrenador portugués. “Yo no tomé esa decisión. Me enteré esta mañana al levantarme. Es un jugador que yo no quería”.

Marseille reforzó su mediocampo con la adición de Ntcham en el último día de la ventana de invierno. Villas-Boas añadió que también supo muy tarde de la salida del extremo serbio Nemanja Radonjić, en una cesión al Hertha Berlín

“No estoy de acuerdo con la política deportiva', dijo Villas-Boas en la víspera del partido de Marsella en Lens. “Este club ya ha pasado por dos o tres años de cosas absurdas en cuanto a las transferencias”.

En la réplica, Marsella señaló que las declaraciones de Villas-Boas criticando al director deportivo Pablo Longoria eran “inaceptables” y advirtió que podría sancionarle.

Luego que Villas-Boas llevó a Marsella al segundo lugar la pasada temporada y la clasificación a la Liga de Campeones, la afición elogió al portugués por los resultados alcanzados recursos limitados.

Pero el equipo no pudo sortear la fase de grupos del torneo europeo, y ahora mismo se ubica en el noveno lugar de la liga francesa tras sufrir tres derrotas sucesivas.

Villas-Boas completará en mayo un contrato de dos años, y ha dicho que no desea renovarlo. Despedirle implica pagarle una cuantiosa compensación, pero ha dicho que no le interesa el dinero.

“No quiero nada de Marsella. No quiero dinero. Sólo quiero irme', dijo.

Su propuesta de renuncia remece más a un equipo tras el incidente del fin de semana en el que un iracundo grupo de hinchas irrumpió en el predio de entrenamientos, horas antes de enfrentar a Rennes en la liga francesa.

La liga pospuso el compromiso de Marsella en su estadio Velodrome al considerar que los ánimos estaba muy caldeados. No se ha establecido una nueva fecha.

Pero el próximo partido del club del sur este fin de semana será ni más ni menos que el clásico contra el Paris Saint-Germain.

Villas-Boas dijo que su decisión de dimitir respondió a los incidentes violentos.