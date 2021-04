Maryland: Sospechoso muerto, 2 víctimas en estado crítico

FREDERICK, Maryland, EE.UU. (AP) — Un tiroteo en un parque empresarial de Maryland dejó como saldo dos personas heridas de suma gravedad y el sospechoso muerto, dijo la policía, en tanto la Marina informó de un “incidente con un disparador activo” en Fort Detrick con la participación de marinos.

El hombre armado entró en un negocio y la gente huyó, dijo el jefe de policía de Frederick, Jason Lando. Dijo que desconocía si los disparos se produjeron en el interior o exterior. Después de efectuar los disparos, el sospechoso manejó durante unos 10 minutos hasta Fort Detrick donde lo abatieron. Los primeros disparos se produjeron en el parque Riverside Tech, a unos seis kilómetros de Fort Detrick.

La marina no dio a conocer más detalles. El Pentágono dijo en un comunicado que se produjo un “incidente con disparos” en la base con la participación de un médico naval que resultó abatido.

The Navy did not release further details. A statement from the Pentagon just said that an “active shooting incident” on the base involved a Navy medic who was later killed.

“Tenemos dos escenarios diferentes. Solo puedo decirles que hemos confirmado que hay un solo disparador. Ya no hay riesgo para el público. Todos están a salvo”, dijo Lando.

Jeremy Mutschler, director de márketing para Nicolock Paving Stones, dijo que el incidente se produjo cerca del local de la empresa en Frederick, pero no en el interior del establecimiento.

“Una de las víctimas heridas entró a nuestras instalaciones en busca de ayuda, que pudimos brindarle, y llamamos a las autoridades”, dijo Mutschler, quien tiene su oficina en Nueva York.