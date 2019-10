$!Mayoría en EEUU no cree necesario indemnizar por esclavitud

Pocos son los estadounidenses que apoyan la idea de indemnizar a los descendientes de personas negras que fueron esclavizadas en Estados Unidos, reveló un nuevo sondeo, pese a que la idea ha tomado fuerza entre los contendientes por la candidatura demócrata a la presidencia.

Sólo 29% de los estadounidenses considera que el gobierno debería pagar compensaciones económicas, de acuerdo con la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Sin embargo, la encuesta también revela una enorme división entre estadounidenses de diferentes orígenes raciales y étnicos.

La mayoría de los estadounidenses de raza negra, un 74%, dijo estar a favor de las indemnizaciones, comparado con el 15% de los blancos. Entre personas de origen hispano, 44% apoya la iniciativa.

Lori Statzer, de 79 años y residente de West Palm Beach, Florida, se opone a una posible compensación económica y a que el gobierno ofrezca una disculpa oficial.