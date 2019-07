$!McAfee, un genio informático y excéntrico millonario candidato a la Casa Blanca desde Cuba

Después de hacer fortuna con un software antivirus y huir de Belice tras un caso de asesinato, el millonario estadounidense John McAfee suma un nuevo capítulo a su tumultuosa vida: desde su yate anclado en La Habana, se lanza a la carrera por la Casa Blanca.

“No estoy haciendo una campaña ordinaria, soy buscado como un criminal por el gobierno del cual soy candidato a la presidencia. Sí, es inusual”, declara McAfee, mientras se fuma un cigarrillo tras otro a bordo de su barco, rodeado de un equipo de siete personas y de dos perros enormes.

Su ambición es ser investido por el partido Libertario, que aboga por el libre comercio y un Estado reducido al mínimo. En 2016, lo intentó sin éxito: Gary Johnson fue elegido en lugar de él, con el 3,27% de los votos.

Pero “no quiero ser presidente, realmente no, y además no podría: en serio, míreme, no puedo ser presidente”, añade McAfee, de tez bronceada, ojos azules y pelo teñido de rubio.

“De todas formas, tengo muchos seguidores y voy a influir en las próximas elecciones”, añade este hombre, convertido en un gurú de las criptomonedas (área en la que ha ofrecido su asistencia al gobierno cubano), que asegura ganar 2.000 dólares al día y tiene cerca de un millón de seguidores en Twitter.

Su yate, fondeado hace semanas en la Marina Hemingway de La Habana, la principal de la isla, se nombra “The great mystery” (El gran misterio), un buen resumen de este hombre enigmático de 73 años.