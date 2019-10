Medidas “extremas” para salvar a los gorilas en África

En esta imagen del 4 de septiembre de 2019, vecinos ante varios edificios al salir el sol en Kinigi, Ruanda. residents stand outside buildings as the sun rises in Kinigi, Rwanda. En el 2005 el gobierno adoptó un modelo en el cual el 5% de los ingresos del Parque Nacional de los Volcanes es usado para construir infraestructura en los pueblos de la región, incluidas escuelas y centros médicos. Hace dos años el porcentaje fue incrementado al 10%.