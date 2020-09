Medvedev se entrena ante Tiafoe y habrá duelo ruso, en cuartos, con Rublev

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 7 sep (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, se impuso este lunes en tres sets seguidos por 6-4, 6-1 y 6-1 al estadounidense Frances Tiafoe, número 82 del mundo, para conseguir por segundo año consecutivo el pase a los cuartos de final del Abierto.

Medvedev, de 24 años, quiso hacer honor a la celebración del día festivo del Labor Day y apenas necesitó una hora y 38 minutos de acción en la pista central Arthur Ashe, de Flushing Meadows, donde el tenista ruso ya ha tenido sus mejores desempeños como profesional.

El duelo con Tiafoe, de 22 años, el único tenista estadounidense que había llegado a la cuarta ronda, cuarto como profesionales, se convirtió en un auténtico entrenamiento para Medvedev, que ahora tiene marca de 3-1.

'Tuve la suerte de tener el descanso temprano, relajarme un poco y luego comencé a jugar un tenis increíble después de eso', admitió Medvedev en la cancha después del partido. 'Estoy jugando mejor con cada partido y espero que esto continúe'.

Medvedev dijo que la manera tan rápida como había ganado los sets frente a Tiafoe también era motivo de sentirse contento por conservar energías.

'Estoy satisfecho con el hecho de que he ganado todos estos sets y no tuve que quedarme mucho tiempo en la cancha. Eso siempre es bueno cuando estás jugando un Grand Slam', valoró Medvedev, que se convertía el único cuarto finalista masculino este año que no ha perdido todavía ningún set.

El próximo rival de Medvedev, su compatriota Andrey Rublev, décimo cabeza de serie, no será tan cómodo como Tiafoe, después de que también alcanzó por segunda vez en los tres últimos años los cuartos de final tras ganar por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3 al italiano Matteo Berrettini, sexto preclasificado.

El enfrentamiento entre Medvedev y Rublev, de 22 años, será el cuarto, y el primero tiene marca perfecta de 3-0, todos conseguidos sobre superficie duras.

Medvedev, que el año pasado ya disputó la final en Flushing Meadows perdió en cinco sets frente al español Rafael Nadal, que no llegó a defender el título por causa del coronavirus, confirmó después del triunfo ante Tiafoe que cada vez va a más en la puesta a punto para alcanzar nivel de juego con que acabó la pasada temporada.

Ante Tiafore todo le salió bien a Medvedev que colocó siete 'aces' y apenas cometió una doble falta, para ceder un 'break' en la única oportunidad que le dio al joven tenista estadounidense, por ocho que aprovechó de las 11 que él tuvo para romper el saque al rival.

Medvedev colocó 25 golpes ganadores contra apenas 18 errores no forzados, llegando casi siempre a las pelotas cruzadas que le metía Tiafoe en busca de sacarlo de su zona de 'confort', en el fondo de la pista.

Pero todo lo que intentaba Tiafoe era inútil porque su inspiración con los golpes no era la mejor y apenas logró siete ganadores contra 32 errores no forzados, que le costaron la eliminación del Abierto, donde le queda la consolación de haber tenido la mejor clasificación en seis participaciones.

Mientras que Medvedev tiene ahora marca de 12-3 en Nueva York y ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos disputados en Flushing Meadows.

Antes de los triunfos de Medvedev y Rublev, también venció el austríaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, que hizo buenos los pronósticos al ganar con facilidad en tres sets seguidos, 7-6 (4), 6-1 y 6-1, a la joven promesa canadiense Felix Auger-Aliassime, decimoquinto preclasificado, y pasó a los cuartos de final del Abierto por segunda vez en tres años.

El próximo rival de Thiem, de 27 años, será otro joven de la nueva generación del tenis mundial, el australiano Alex De Miñaur, vigésimo primera cabeza de serie, quien venció en tres sets seguidos al compatriota de Auger-Aliassime, Vasek Pospisil, 94 el mundo, por 7-6 (8), 6-3 y 6-2.EFE