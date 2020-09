Medvedev, tras pasar a octavos: 'No me sorprende, estoy jugando muy bien'

Nueva York, 5 sep (EFE).- El ruso Daniil Medvedev aseguró este sábado que no le sorprende haber llegado a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos sin haber perdido un solo set, y pese a la falta en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus.

'No me sorprende porque he estado jugando muy bien, con mucha consistencia', dijo el tercer cabeza de serie del torneo, que hoy eliminó al estadounidense Jeffrey John Wolf.

Consideró que con su nivel ha conseguido que sus oponentes cometan muchos fallos, a la vez que subrayó su buen servicio.

Se mostró extrañado por el hecho de haber alcanzado la segunda semana del Grand Slam neoyorquino sin que ninguno de sus contrincantes le haya supuesto un reto, ya que ha ganado todos sus encuentros cómodamente.

'Se puede considerar un reto quizá un 7-5 o 7-6, pero he trabajado por ello. Lo he hecho lo mejor que he podido y estoy contento', subrayó.

Medvedev, que el año pasado perdió la final del Abierto de Estados Unidos después de una larga batalla ante el español Rafa Nadal, señaló que es 'imposible' comparar esta competición con la del año pasado.

'Es completamente diferente. Hemos jugado el torneo de Cincinnati pero en Nueva York, en el mismo sitio. Así que (Cincinnati) fue una especie de calentamiento para el slam', opinó.

El ruso, número 5 de la ATP, dijo tener 'muchas ganas' de seguir jugando el Abierto, y afirmó sentir 'confianza' en su tenis, 'la misma sensación que tenía el año pasado'. EFE