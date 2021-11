$!Menos restricciones de viaje en EEUU traerán alivio a muchos

Las restricciones de viaje que aplicó Estados Unidos a raíz de la pandemia de COVID-19 alterando muchas vidas se aliviarán el lunes, cuando entren en vigor nuevas normas y permitan viajes aéreos de países previamente restringidos, siempre y cuando el viajero muestre un certificado de vacunación o una prueba de COVID-19 negativa.

La reducción en las restricciones de viaje significará un alivio largamente esperado para algunas parejas, como la de Erin Tridle y su novio, que se conocieron en el verano de 2019, mientras la estadounidense viajaba por Francia. Ellos se dijeron “te amo” al segundo día. “Las personas nos dicen que es como una película”, dijo ella.

Cuando Tridle regresó a Los Ángeles, comenzaron una relación a larga distancia y pasaban tiempo juntos cuando podían, pero luego llegó la pandemia y quedaron separados por tiempo indefinido, ya que ambos países limitaron los viajes internacionales.

“La incertidumbre de no saber cuándo volveríamos a estar juntos ha sido una de las cosas más difíciles por las que he pasado”, dijo Tridle.

Las restricciones de viajes internacionales se aliviarán tanto para viajes aéreos como terrestres. Quienes viajen por tierra deberán mostrar su certificado de vacunación, sin necesidad de presentar una prueba de COVID-19 negativa.

Otra pareja ya estaba lista para verse. Eirini Linardaki ya estaba el viernes en París, a donde llegó desde su casa en Creta, en un viaje de cuatro vuelos para reunirse en la ciudad de Nueva York con su pareja de siete años.

La artista visual dijo que las restricciones de viaje fueron particularmente difíciles para las personas con relaciones no tradicionales, pero con 45 años de edad, no es tan sencillo para ella simplemente mudarse a Estados Unidos.

“Tengo hijos y una carrera y también lo tengo a él”, dijo. “Lo amo, así que tengo que hacer que funcione en la estructura de mi vida”.

Los seres queridos se perdieron de vacaciones, cumpleaños y funerales cuando se prohibió el viaje aéreo no esencial en una larga lista de países que incluyó la mayoría de Europa, Brasil y Sudáfrica. Los cierres en los cruces terrestres con México y Canadá devastaron a los pueblos fronterizos en donde el ir y venir, a veces diario, es una forma de vida.

Para muchos, una de las cosas más frustrantes de las restricciones de viaje ha sido su naturaleza aparentemente arbitraria, dijo Edward Alden, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. La lista de países restringidos no necesariamente coincide con los lugares que tuvieron los peores brotes de COVID-19. Además, para Alden no tuvo lógica restringir los viajes terrestres en Norteamérica, pero no los viajes aéreos.

“Hubo mucha molestia pública”, dijo. “Muchas personas estaban dispuestas a aceptar las restricciones, pero no la falta de razón y lógica, sobre todo para las parejas y familiares que estuvieron separados mucho tiempo”.

En cuanto a Tridle y su novio, esperan casarse en un par de años más y vivir en el mismo país. Por ahora, la mujer de 30 años sólo ansía que él pueda visitarla en Navidad.

“Estoy súper emocionada de que él venga otra vez a Estados Unidos para que podamos pasar un buen tiempo y de calidad juntos”, dijo.