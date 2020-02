$!Messi pide calma tras dos meses caóticos en el Barcelona

BARCELONA (AP) — El Barcelona ha sido sacudido por una serie de tropiezos en la cancha y una máxima tensión en su seno.

Y Lionel Messi está harto del ruido.

“Sí, la verdad es que llevamos desde enero hasta ahora con problema tras problema. Lo que necesitamos es tranquilidad y pensar en fútbol, pensar en los partidos e intentar de crecer”, declaró el astro argentino en una entrevista que el diario español Mundo Deportivo publicó el jueves. “Por lo menos aislarnos nosotros porque si no van a ser meses complicados”.

“Vamos en camino, hay que tener paciencia y ojalá podamos cambiar esta situación”, añadió.

Desde que comenzó el año, el Barça sucumbió en la Supercopa Española, quedó fuera de la Copa del Rey y cedió el liderato de la Liga al Real Madrid.

Los malos resultados han persistido pese a un cambio de entrenador. Quique Setién sustituyó a Ernesto Valverde y el equipo no ha podido enchufarse a la intensidad necesario para el juego de presión que se pretende aplicar.

Las lesiones también han sido un factor. El delantero uruguayo Luis Suárez tiene para varias semanas de baja y el extremo Ousmane Dembélé se perderá el resto de la temporada. El club no tuvo otro remedio que salir de urgencia a fichar al delantero danés Martin Braithwaite para reforzar su menguado ataque.

Pero el resto del caos ha sido provocado por ellos mismos.

Messi se vio involucrado en un cruce de declaraciones con el director deportivo — su excompañero de equipo — Eric Abidal, quien sostuvo que algunos jugadores no se esforzaron lo suficiente con Valverde. Messi respondió en sus redes sociales, diciendo que Abidal debía dar nombres y asumir toda la responsabilidad por el despido de Valverde.

Dos semanas, Messi reiteró su punto de vista de que se sintió “atacado” por Abidal, como miembro del plantel del Barcelona y su capitán.

“Me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico... que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura”, sostuvo Messi. “Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera”.

Lo más absurdo aún estaba por llegar cuando a inicios de semana el club azulgrana rescindió su contrato con una empresa especializada en medios digitales y que se dedicaba a difundir comentarios negativos en las redes sociales sobre allegados al Barcelona. Según la red radial española Cadena SER, los mensajes apuntaron a Messi, al zaguero Gerard Piqué y al extécnico Pep Guardiola.

Messi dijo que sigue sin entender qué pasó.

“La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así”, señaló. “Pero decían también (Cadena SER) que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro”.

Messi clamó para que el club ponga la casa en orden de cara a un tramo importante para el actual campeón de España.

Luego de recibir al Eibar el sábado, el Barça viajará a Italia para medirse con el Napoli en la Liga de Campeones el martes. También se acerca la visita al Real Madrid el 1 de marzo, en un clásico que podría ser determinante para definir el campeón de la Liga.

Messi también transmitió un mensaje a los hinchas del Barcelona: no tiene intención de irse del club que ha sido su casa desde que tenía 13 años de edad.

“Yo ya lo dije muchas veces que mi idea es esa (retirarse en el Barcelona) y mientras el club y la gente sigan queriendo eso por mi parte no va a haber nunca ningún problema”, dijo Messi. “Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, el club, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos”.

Con 32 años, Messi es el goleador histórico del Barcelona con 622 tantos. También ha conquistado más de 30 trofeos, incluyendo cuatro en la Liga de Campeones y 10 de la Liga.