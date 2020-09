México apoyará la inversión energética de EEUU si no 'afecta' interés general

México, 4 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que su país debe 'permitir y garantizar' la inversión energética de empresas extranjeras y estadounidenses si no afecta 'el interés general'.

'Debe permitirse y garantizarse la inversión extranjera en el sector energético siempre y cuando no se afecte el interés general, no se perjudique la hacienda pública, no haya destrucción de nuestro territorio y contaminación', sostuvo el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Estas declaraciones de López Obrador llegan como respuesta a las del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien este jueves señaló que 'está en el mejor interés de México' garantizar las inversiones en energía de su país por el desarrollo tecnológico que implica.

El presidente mexicano, que recordó que la relación bilateral es 'muy buena', atribuyó las palabras de Pompeo a que la empresa estadounidense Sempra Energy está solicitando 'un permiso para que se exporte gas desde Baja California a Asia'.

'Estamos nosotros analizando la situación', indicó el mandatario, antes de revelar que 'esta misma empresa y otras que tienen alguna sociedad' vendieron gas en el pasado a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) 'que no va a tener uso' en un 'mal negocio para la hacienda pública y bueno para los particulares'.

'Lo que estamos buscando es un acuerdo para que ese gas que tenemos nosotros de más, que no vamos a usar y sí vamos a pagar, puedan también ellos comercializarlo en Asia, para reducir nuestros costos y apoyar a la CFE', detalló el presidente sobre la operación con Sempra.

López Obrador cerró su reflexión sobre el asunto aseverando que su principal interés es 'cuidar los negocios públicos' y beneficiar a la hacienda mexicana, porque 'para eso' es el presidente.

'No es impedir que haya inversión, no es impedir que se instalen empresas, no es poner obstáculos, es que se beneficie México', cerró el mandatario, inmerso en un controvertido proceso de reestructuración del sector energético para reflotar a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE. EFE