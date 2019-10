$!México vuelve al Azteca; recibe a Panamá en Liga de Naciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras una ausencia de más de dos años, la selección mexicana vuelve al Estadio Azteca. Enfrenta a Panamá, el último rival ante el que había chocado en este inmueble y con el que se mide este martes en la Liga de Naciones, en medio de varias situaciones que generan un interés adicional por el cotejo.

Será el primer encuentro que Gerardo Martino dirija con México en el Azteca. Brindará una oportunidad para que el estratega argentino pruebe una combinación de jugadores jóvenes y experimentados. Y permitirá conocer si los aficionados locales dejan de entonar los cánticos considerados homofóbicos que se han convertido en una pesadilla para los dirigentes del fútbol mexicano.

México, que milita en el Grupo B, se estrenó en el torneo con una goleada de 5-1 como visitante frente a Bermudas. El ariete José Juan Macías firmó un doblete, mientras que Hirving Lozano, Uriel Antuna y Héctor Herrera hicieron los otros tantos.

Macías, quien disputó apenas su segundo partido con la selección mayor, es uno de varios jugadores de la selección olímpica que el “Tata” Martino ha citado para los próximos dos duelos. Su intención por ahora es darles fogueo para el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

“No porque tengan 21 años dejan de ser de la selección mayor, al final yo llevo una semana con ellos y son grandes seres humanos. Además, calidad futbolística la tienen, no la puedes negar y por algo están en selección mayor”, dijo el zaguero Carlos Salcedo, uno de los pocos mundialistas que integran la plantilla actual. “No se puede comparar lo que he vivido (con los otros veteranos), ni soy nadie para decir si les falta talento no. El ‘Tata’ tomará la decisión y evaluará si cree que están aptos o no”.

El Tri incluye también en su plantel a Sebastián Córdova, Alan Mozo, Cristian Calderón, Raúl Gudiño y Diego Lainez, quienes después de los Olímpicos se perfilan como el recambio generacional.

“Los futbolistas generan comentarios por sus actuaciones, Sebastián y José Juan están haciendo las cosas bien y es probable que haya visores que los tengan en cuenta, pero los equipos importantes de Europa, en su visoria, deben tener más de 100 en el mundo y no significa que van a comprar a todos”, dijo Martino sobre dos de los jóvenes talentos.

“Es importante trabajar con jóvenes y que tengan competencia... eso ayudará a su crecimiento y a lo que significa jugar con la camiseta de la selección, si se les convoco es porque tienen méritos y cualidades. Dependerá de ellos seguir aquí”, agregó el estratega.

Martino, quien asumió el puesto en enero, había disputado prácticamente todos sus encuentros fuera de territorio nacional, con excepción de un amistoso ante Trinidad y Tobago, el 2 de octubre en Toluca, a unos 70 kilómetros de la capital.

“Siempre será importante el poder conducir un equipo en un estadio con tanta historia y tan importante con el futbol argentino porque fue escenario del último gran logro que ha tenido mi país”, dijo Martino en referencia al Azteca, donde Argentina se coronó en el Mundial de 1986. “Pero lo más importante es el desempeño de los futbolistas, el tener un buen partido y poder ganar”.

El partido, que comienza a las 9 de la noche (0200 GMT), será el primero oficial en casa para México desde el 1 de septiembre de 2017, cuando derrotó 1-0 justamente a Panamá en las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018.

Por lo tanto, será también la primera oportunidad de ver si los aficionados locales dejan de emitir un grito homofóbico cada vez que despeja el balón un portero rival.

El grito ha provocado 14 multas de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, que recientemente lanzó una nueva campaña, en la que advierte a los hinchas de los riesgos en caso de no cesar su comportamiento, entre ellos que los partidos se jueguen a puerta cerrada o la pérdida de puntos que podrían dejar fuera a la selección mexicana del Mundial de 2022 en Qatar.

El cántico llamó la atención a nivel internacional durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde el organismo rector del fútbol abrió una investigación. En aquella ocasión, los mexicanos fueron exonerados porque la comisión disciplinaria decidió que el grito 'no era considerado un insulto en este contexto específico'.

Ese argumento fue esgrimido por los dirigentes del fútbol local en apelaciones a las multas de FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

'En el pasado queríamos proteger la libre expresión de los aficionados en los estadios, tratando de definir si (el grito) tenía carácter discriminatorio o no. Eso ya vimos que no funcionó y tenemos que entender que el acto es discriminatorio si una tercera persona se siente afectada más allá de que nosotros pensemos que esa palabra es mala o buena', explicó el presidente de la Federación Mexicana, Yon de Luisa. “Tratamos de ser propositivos para no llegar a sanciones grandes, queremos que se entienda que se puede disfrutar un partido de forma positiva, es una forma de verlo diferente al pasado'.