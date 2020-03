México y EEUU limitarán parte de cruces transfronterizos

WASHINGTON (AP) — Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el viernes planes para limitar drásticamente los cruces en su concurrida frontera común como parte de los esfuerzos para controlar la propagación del coronavirus que causa el COVID-19. Las restricciones regirán básicamente para los viajes recreativos y turísticos.

México, Estados Unidos y Canadá también acordaron que cualquiera que cruce sin autorización sus fronteras comunes será regresado de inmediato a su país de origen debido al potencial peligro de salud que conlleva detener a personas de todas partes del mundo. Washington dijo que los cruces irregulares de estas personas representan un riesgo potencial debido a la rápida diseminación del virus.

El presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard dijeron que los dos gobiernos acordaron prohibir los viajes recreativos y turísticos, de forma similar a las restricciones establecidas a principios de esta semana a lo largo de la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Trump dijo que las acciones 'salvarán innumerables vidas'.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las restricciones entran en vigor en el último minuto del viernes y que estarán quedarán vigentes el tiempo que sea necesario.

No habrá prohibición de viaje entre México y Estados Unidos para trabajo u otras actividades esenciales, y no se detendrá el tráfico comercial, dijo Ebrard. De “todos los demás no esperamos que tengan ninguna dificultad”, agregó tras insistir: “no estamos nosotros hablando de cierre”.

Al excluir el tráfico comercial de la prohibición, los dos gobiernos suavizaron sustancialmente los efectos económicos de la medida. Menos estadounidenses también se dirigen al sur debido a una orden estatal en California de que casi todos permanezcan en sus hogares y una advertencia del Departamento de Estado que aconseja a los estadounidenses no viajar al extranjero.

Aun así, las restricciones son un acontecimiento importante a lo largo de la frontera más cruzada del mundo. Los compradores mexicanos son vitales para pequeños pueblos en el lado estadounidense de la frontera y es común que las personas de uno y otro lado crucen para visitar a familiares.

Al conocerse la noticia, personas como Silvia Shadden, una residente de El Paso, de 68 años de edad, se apresuró a cruzar pese a que su razón para hacerlo podría cumplir con la definición de un cruce esencial. Caminando con una muleta, Shadden regresó tras recibir su inyección semanal de vitaminas de un médico en Ciudad Juárez donde cuesta apenas una fracción de lo que cuesta en Estados Unidos.

'Fui a Juárez a ver al médico e inyectarme”, dijo Shadden, que padece de una deficiencia de vitaminas que causa atrofia muscular, al regresar del cruce fronterizo.

Trump dijo que las restricciones y el plan de regresar inmediatamente a los detenidos cruzando ilegalmente la frontera buscan reducir la diseminación de virus en los centros de detenciones de migrantes, así como “una migración masiva que agotaría los recursos de salud necesarios para nuestro pueblo”.

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, dijo a la prensa en la Casa Blanca que las restricciones tenían el objetivo de “eliminar los viajes no esenciales en la frontera”.

“Queremos asegurarnos de que continúe el transporte de carga, que continúe el comercio y que los trabajadores de salud continúen con la capacidad de cruzar esa frontera. Pero el turismo, algunas actividades recreativas y otras cosas deben parar durante la crisis”, dijo.

En días recientes, funcionarios de Estados Unidos describieron planes para regresar de inmediato a México a toda persona que cruce la frontera sin autorización, incluso personas en busca de asilo, bajo una ley cuyo objetivo es contener la propagación de enfermedades contagiosas.

La medida anunciada el viernes incluye a migrantes de todo el mundo que cruzan sin autorización a Estados Unidos y Canadá. Ebrard dijo que sólo aceptará que regresen migrantes de México y Centroamérica.

Trump dijo que apoyaba la postura mexicana. “¿Por qué aceptaría México a personas que no son de México?”, dijo. “Regresan al país de dónde vinieron”.

El secretario interino Wolf dijo en la Casa Blanca que Estados Unidos enviaría a la gente de vuelta a su tierra natal, pero que también estaba 'trabajando con México para enviar poblaciones adicionales allí también'. El Departamento de Seguridad Nacional no abordó la aparente contradicción.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) informaron el jueves a líderes empresariales sobre los planes para prohibir los viajes no esenciales, dijo Paola Ávila, presidenta de la cámara empresarial Border Trade Alliance.

Estados Unidos proporcionó una larga lista de trabajadores “esenciales” que no se verían afectados por las restricciones, entre ellos jornaleros agrícolas, trabajadores de restaurantes y otros negocios de alimentos, y conductores de autobuses, añadió Ávila. México estaba preparando medidas similares para visitantes procedente de Estados Unidos.

La medida cerrará de facto Estados Unidos a las visitas con motivos turísticos y recreativos desde la frontera sur, apuntó Ávila, quien participó en una teleconferencia con representantes de la CBP.

Al mantener el flujo comercial, como acordaron hacerlo Estados Unidos y Canadá, se contiene el daño económico. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, por arriba sólo de Canadá. Estados Unidos representa 75% de las exportaciones mexicanas, que incluyen autos, computadoras y dispositivos médicos.

Detener el cruce a estudiantes, compradores, familias y muchos trabajadores será un gran golpe para las economías fronterizas y el impacto ya comienza a sentirse.

Los periodistas de The Associated Press María Verza en Ciudad de México, y Jill Colvin en Washington contribuyeron a este despacho.